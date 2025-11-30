自由電子報
娛樂 星座

【12月1～7日運勢】「大雪」5生肖遇寒冬起伏大

命理專家謝沅瑾指出大雪將影響部分生肖運勢。（翻攝自臉書）命理專家謝沅瑾指出大雪將影響部分生肖運勢。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕12月7日恰好是24節氣中的「大雪」，也代表氣候正式走入冬季。命理專家謝沅瑾指出，12月1～7日當中雖然有運勢不錯的生肖，不過有5個生肖可能會遭遇起伏，需要注意謹小慎微處，將態度拿捏得恰到好處會成為做事順利與否的關鍵。

✿生肖虎：財運佳須注意溝通

屬虎的人本週在投資理財或是拓展財源方面，有機會出現還不錯的時機點，然而若是遇到需要與人合作或協商時，比較容易遇到溝通上的狀況，建議在推展與執行任何計畫前，務必先再三確認細節，設想可能的狀況以及因應之道，以免因為臨場溝通時表現失利，而可能受到對方的懷疑，甚至因此遇到刁難，導致可能出現計畫受到阻礙。

✿生肖雞：事業運佳注意身體健康

屬雞的人事業運勢強勁，團隊合作或專案推展容易較為順利，這是一個展現自身實力，推動進度的大好時機，不過，隨著事業開始擴大，各種財務或人事上的狀況也會逐漸越來越多，建議要及早開始留意身體狀況，例如休息與睡眠要充足，飲食方面要多注意規律與營養均衡，同時也要情緒起伏與心理壓力，隨時保持最佳狀態，才能讓好運持續。

✿生肖龍：桃花開須注意情緒

屬龍的人人際關係活絡，社交場合或團體活動明顯增多，有助於拓展人脈，也可能因此遇到聊得來的對象，但同時也要注意過於頻繁的活動，也可能導致精力提早透支，進而讓情緒容易波動，影響了在社交場合中的表現，建議不妨適度進行選擇，重質不重量，才能確保自己有足夠的休息與準備時間，在每場活動中都能以最好的狀態表現。

✿生肖狗：開高走低健康亮紅燈

對屬狗的人來說，運勢呈現開高走低的走勢，工作與生活的壓力逐漸浮現並增強，手上處理的事情不但難以按預定計畫結束，有時可能變得越來越繁雜，這種持續的緊繃感，容易導致身心疲憊，甚至有可能引發舊有的不適症狀，建議生肖狗的朋友們要正視壓力的累積狀況，主動放慢腳步，不要將所有事情攬在身上，適時休息、規律飲食是本週維持健康的關鍵。

✿生肖豬：年運影響交通注意安全

屬豬的人本週在外出或通勤時需要多加留心，若有出外的行程，建議盡可能提早出門，以免容易遇到交通延誤、行程受阻或突發的小狀況。此外，在與人溝通時也應保持耐心，因為年運影響的關係，比較容易因誤會或急躁，產生不必要的爭執，建議除了在行程上要預留緩衝的時間以外，說話、做事也都要預留緩衝的空間。

