自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

日天后濱崎步敬業對空席演唱 社群發文超暖心

日本天后濱崎步演唱會雖無預警取消，仍對空席完成演唱。（資料照，大步整合行銷提供）日本天后濱崎步演唱會雖無預警取消，仍對空席完成演唱。（資料照，大步整合行銷提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本天后濱崎步原定29日於上海舉行「I am ayu -ep.II-」演唱會，未料演唱會前一天竟然無預警取消，主辦單位雖對外說明取消原因為「不可抗力因素」但多數人認為與日本首相高市早苗「台灣有事」言論造成中日關係緊張有關。當日雖取消演唱會，敬業的濱崎步仍站上舞台對著1.4萬個空位完成演出，天后本人也親自解答為何上台演出的內心想法。

濱崎步認為完成演唱會可以讓人心獲得撫慰。（資料照，大步整合行銷提供）濱崎步認為完成演唱會可以讓人心獲得撫慰。（資料照，大步整合行銷提供）

29日濱崎步表示自己雖然收到終止演唱會要求，但仍在現場以無觀眾狀態唱到安可曲，這代表她和全體工作人員對1.4萬名TA（濱崎步粉絲名），以全力投入奉獻最精采表演。外界得知這消息紛紛讚美濱崎步的敬業精神。

濱崎步本人昨日也在社群分別以英文、日文發布文章，指出自己正與公司裡的人、日本大家庭一起前進，也希望外界不要擔心她和公司裡的人，無論怎樣都希望用積極的態度豐富每個人的靈魂。

濱崎步也再三強調：「我仍然強烈認為，娛樂應該是一座連接人們的橋樑，而我想站在創造那座橋樑的一方」。

在 Instagram 查看這則貼文

ayumi hamasaki（@a.you）分享的貼文

點圖放大header
點圖放大body
免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中