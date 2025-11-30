日天后濱崎步敬業對空席演唱 社群發文超暖心

日本天后濱崎步演唱會雖無預警取消，仍對空席完成演唱。（資料照，大步整合行銷提供）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕日本天后濱崎步原定29日於上海舉行「I am ayu -ep.II-」演唱會，未料演唱會前一天竟然無預警取消，主辦單位雖對外說明取消原因為「不可抗力因素」但多數人認為與日本首相高市早苗「台灣有事」言論造成中日關係緊張有關。當日雖取消演唱會，敬業的濱崎步仍站上舞台對著1.4萬個空位完成演出，天后本人也親自解答為何上台演出的內心想法。

濱崎步認為完成演唱會可以讓人心獲得撫慰。（資料照，大步整合行銷提供）

29日濱崎步表示自己雖然收到終止演唱會要求，但仍在現場以無觀眾狀態唱到安可曲，這代表她和全體工作人員對1.4萬名TA（濱崎步粉絲名），以全力投入奉獻最精采表演。外界得知這消息紛紛讚美濱崎步的敬業精神。

濱崎步本人昨日也在社群分別以英文、日文發布文章，指出自己正與公司裡的人、日本大家庭一起前進，也希望外界不要擔心她和公司裡的人，無論怎樣都希望用積極的態度豐富每個人的靈魂。

濱崎步也再三強調：「我仍然強烈認為，娛樂應該是一座連接人們的橋樑，而我想站在創造那座橋樑的一方」。

