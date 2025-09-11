「肥貓」斷崖式消瘦令人心疼 曾欠債千萬最近狀況曝

曾獲得兩屆香港電影金像獎的影帝「肥貓」鄭則仕，敬業態度令人佩服。（香港星島日報）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾獲得兩屆香港電影金像獎的影帝「肥貓」鄭則仕，不但演技精湛，專業態度更獲得業界人士尊重。受糖尿病困擾的鄭則仕曾欠下約新台幣7千萬巨額債務，好在天王劉德華出手相助。近期有網友路上遇見鄭則仕，發現他不但老態明顯，同時體型也產生驚人變化。

鄭則仕（右）2023年返回演藝圈拍戲，圖左為姜大衛。（香港星島日報）

2023年鄭則仕返回娛樂圈拍戲，人氣依舊不減。網友在小紅書發文，並寫下「74歲的肥貓鄭則仕，你們還記得嗎？#港星」網友認為時間過得很快，曾經帶給大家無限歡樂的肥貓都老了，相片中的鄭則仕穿著黑色T恤、褲子的鄭則仕蓄鬍，且顯得蒼老許多，身形明顯消瘦，與過往圓潤身材大不相同。

網友在社群平台曬出與鄭則仕（左）的合照，他明顯露出老態。（翻攝自小紅書）

網友也認為鄭則仕表情呆滯、雙眼無神，甚至還有點失焦，令人不勝唏噓。另外，重新返回演藝圈的鄭則仕脾氣也變得較溫和，近年網路上多次傳出他的死訊，鄭則仕表示一點都不介意，網路上的虛假言論本來就很多。

鄭則仕表示自己一生最感謝的人就是不離不棄的妻子林燕明。（香港星島日報）

鄭則仕也在接受採訪的時候坦言一生最感謝的就是自己的妻子林燕明。鄭則仕與林燕明於1990年12月結婚，妻子陪他走過人生低谷、他身負重債時孩子年紀都還小，妻子始終不離不棄，讓他相當感謝。

