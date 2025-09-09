晴時多雲

娛樂 最新消息

71歲嗓音依舊神級！小林幸子獻唱《龍女僕》主題曲感動人心

小林幸子（中）在《電影版小林家的龍女僕》的前夜祭活動上，穿上龍型布偶裝，笑稱是演藝生涯的「龍出道秀」。（翻攝自X）小林幸子（中）在《電影版小林家的龍女僕》的前夜祭活動上，穿上龍型布偶裝，笑稱是演藝生涯的「龍出道秀」。（翻攝自X）

王靖惟／核稿編輯

〔記者鍾志均／綜合報導〕日本「京都動畫」最新作品《電影版小林家的龍女僕：害怕寂寞1的龍》邀請現年71歲、氣勢不減的「演歌天后」小林幸子獻唱片尾主題曲《我們的日子》，此外她更跨界挑戰聲優工作，成為全片最獨特的存在。

小林幸子透過扣人心弦的嗓音，唱出那些看似平凡的日子，其實就是一場又一場的「奇蹟」；歌詞中所交織的溫柔與哀傷，也讓人聯想到本片角色康娜與父親之間的親情，以及人類跟龍族之間的深厚羈絆。

小林幸子表示：「在人與人的互動當中，即使覺得彼此已經互相理解，但往往根本就沒有理解到，「不過我認為，光是『人與人能相遇』這件事，努力去理解對方、願意向對方靠近，本身就是奇蹟。」

她更透露，該曲蘊含的訊息為：「我們應該好好珍惜這些平凡日常，即使曾經忘記，也會再度想起；即使忘了又忘，但正是這樣反覆的日子，才是奇蹟。活著，其實就是奇蹟的一次次累積。」

小林幸子為本片角色「費利西塔斯」擔任配音。（采昌提供）小林幸子為本片角色「費利西塔斯」擔任配音。（采昌提供）

不僅演唱片尾主題曲，小林幸子更參與本片的聲優工作，聲演康娜父親軍隊勢力的龍族領導者「費利西塔斯」，是具備領袖氣息的重要角色。

小林幸子對本次配音表示：「我在今年6月正式邁入演藝生涯第61年，這段時間當中，我參與過各種不同工作，也曾擔任過聲優，但這還是我第一次飾演『龍』這個角色！」她還說：「我的外甥與外甥女都是《小林家的龍女僕》鐵粉，他們非常喜歡這部作品，所以我現在也成為他們引以為傲的阿姨。能夠接到這麼棒的邀約，我真的非常開心！」

《電影版小林家的龍女僕：害怕寂寞的龍》將在週五12日於全台盛大上映。

點圖放大body

