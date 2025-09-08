被問江祖平案 李㼈喊「男女都要保護自己」親揭驚險經歷

〔記者鍾志均／台北報導〕江祖平日前爆料三立資深副總龔美富之子龔益霆涉性侵，同為八點檔資深演員的李㼈今（8）出席擔任製片、主演的台片《突破：三千米的泳氣》試片，由於電影傳達「正能量」、「勇氣」，被問會給江祖平哪種鼓勵？李㼈喊話「希望她堅強」，舉例無論是男是女，都要學會保護自己。

李㼈出席《突破：三千米的泳氣》試片，被問江祖平案，呼籲男女都要保護自己。（春暉映像提供）

李㼈表示當時也是看電視才知道此事，認為若是有錯，不對就要道歉，就要出來面對，「相對來說，如果事實不是如此，也不能隨意誣賴」，表示現在事件浮上檯面，是非對錯交由司法處理，非當事人沒什麼好評判的。

李㼈更說，自己演了38年的戲，指出龔美富在工作上來說，做得相當好，直言「禍不及家人」，也說他確實也請辭了，這個做法是對的，希望這次的事件拿來當作借鏡。

李㼈表示出道多年，不只是女生需要保護自己，男演員到了一定知名度，便會有人自動「靠過來」，他舉例自己拍戲回程路上，有位新人女演員試圖跟著自己下車，當時他利用紅綠燈時機，立刻請司機喊停，直接飛也似的跑開，不讓該女有機可乘，「過沒多久，那位新人女演員就搭上名主持人，新聞就出來了」。

