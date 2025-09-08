晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

被問江祖平案 李㼈喊「男女都要保護自己」親揭驚險經歷

〔記者鍾志均／台北報導〕江祖平日前爆料三立資深副總龔美富之子龔益霆涉性侵，同為八點檔資深演員的李㼈今（8）出席擔任製片、主演的台片《突破：三千米的泳氣》試片，由於電影傳達「正能量」、「勇氣」，被問會給江祖平哪種鼓勵？李㼈喊話「希望她堅強」，舉例無論是男是女，都要學會保護自己。

李㼈出席《突破：三千米的泳氣》試片，被問江祖平案，呼籲男女都要保護自己。（春暉映像提供）李㼈出席《突破：三千米的泳氣》試片，被問江祖平案，呼籲男女都要保護自己。（春暉映像提供）

李㼈表示當時也是看電視才知道此事，認為若是有錯，不對就要道歉，就要出來面對，「相對來說，如果事實不是如此，也不能隨意誣賴」，表示現在事件浮上檯面，是非對錯交由司法處理，非當事人沒什麼好評判的。

李㼈更說，自己演了38年的戲，指出龔美富在工作上來說，做得相當好，直言「禍不及家人」，也說他確實也請辭了，這個做法是對的，希望這次的事件拿來當作借鏡。

李㼈表示出道多年，不只是女生需要保護自己，男演員到了一定知名度，便會有人自動「靠過來」，他舉例自己拍戲回程路上，有位新人女演員試圖跟著自己下車，當時他利用紅綠燈時機，立刻請司機喊停，直接飛也似的跑開，不讓該女有機可乘，「過沒多久，那位新人女演員就搭上名主持人，新聞就出來了」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中