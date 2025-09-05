晴時多雲

娛樂 最新消息

周杰倫快看！「浪花兄弟」苦等15年震撼合體時機曝光

由天王「周董」周杰倫一手催生的雙人團體「浪花兄弟」。（資料照，杰威爾提供）由天王「周董」周杰倫一手催生的雙人團體「浪花兄弟」。（資料照，杰威爾提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕由天王「周董」周杰倫一手催生的雙人團體「浪花兄弟」，相隔15年將在音樂節驚喜重聚，消息一出勾起粉絲的滿滿回憶。

當年周董在拍攝電視劇《熊貓人》時，因緣際會在片場遇見常青，周董對他說：「我幫你組一團出唱片。」更讓同樣有藝術設計背景的「Darren」邱凱偉與常青一起組團才有了「浪花兄弟」。

「浪花兄弟」在2010年發行首張專輯，唱紅《你是我的OK蹦》、《想你就寫信》還有《說好的幸福呢》搖滾版，成為粉絲心中的青春代表作。

近年Darren專注於戲劇演出，他以《我的婆婆怎麼那麼可愛》中飾演的「蘇秉忠」一角爆紅，更奪下金鐘獎最佳男配角，演技備受肯定；而常青則淡出演藝圈，許多歌迷都很好奇他的近況。

如今「浪花兄弟」相隔15年，11月9日將登上「春浪20周年音樂節」武漢場開唱，兩人預計帶來久違的合體演出，勢必掀起歌迷滿滿的回憶殺。

點圖放大header
點圖放大body

