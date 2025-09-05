晴時多雲

娛樂 最新消息

龔美富兒涉性侵風波！昔強勢風格被翻出：王耀慶、Gino遭封殺

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕三立電視資深副總龔美富兒子龔益霆遭江祖平指控下藥性侵，並疑似性騷擾兩名電視台工作人員，目前士林地檢署已分案調查，江祖平也答應赴內湖警局做筆錄，而三立宣布資深副總龔美富暫離現職，全力配合公司內部及司法單位調查，相關案情仍待釐清。

這起新聞事件讓「龔美富」三字躍升搜尋榜冠軍。他入行超過30年，曾擔任導播、製作人與監製，也參與製作多部高收視八點檔，包括《台灣霹靂火》、《台灣龍捲風》和《戲說台灣》，並曾擔任大型活動與頒獎典禮的幕後推手，代表作還包括《超級夜總會》、《把愛搶回來》等。

王耀慶前進中國發展多年，雖未大紅大紫，身價卻水漲船高。（翻攝自網路）王耀慶前進中國發展多年，雖未大紅大紫，身價卻水漲船高。（翻攝自網路）

他在圈內以行事果斷、作風強勢聞名。2008年他與王耀慶因三立八點檔《我一定要成功》爆發爭執，當時王耀慶不滿劇本與拍攝制度公開發聲，龔美富則回嗆對方態度不敬業，甚至揚言封殺，最終讓王耀慶將演藝重心轉往中國，並憑電影《失戀33天》站穩中國市場。

Gino在《天道》拍攝期間的爭議惹火龔美富，因此消失八點檔。（資料照，記者陳奕全攝）Gino在《天道》拍攝期間的爭議惹火龔美富，因此消失八點檔。（資料照，記者陳奕全攝）

此外，資深經紀人孫德榮也曾公開為旗下藝人Gino在《天道》拍攝期間的爭議行為向龔美富致歉。據悉Gino在拍攝現場態度惹怒龔美富，隨後便「消失」於劇組。孫德榮事後道歉，坦言管理不周，甚至自懲一年未為其安排工作。龔美富當時解釋自己身為監製，「戲好最重要」，不會與演員意氣之爭。

如今，因兒子遭江祖平點名涉入性侵與性騷擾風波，龔美富再次成為焦點，但他聲明指出自己相信司法會還兒子清白。

點圖放大body

