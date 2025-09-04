晴時多雲

娛樂 最新消息

江祖平踢爆三立副總龔美富兒性侵！龔益霆撇清反被全網嗆爆「模糊焦點」

〔記者邱奕欽／台北報導〕江祖平近日連環爆料直指一名「大特」（有台詞的特約演員）女演員遭電視台幕後人員性侵、偷拍，並接連公開疑似加害者姓名與長相，還進一步提到電視台2位女同事遭性騷。外界循線認定涉案者為三立副總龔美富之子龔益霆；對此，龔益霆今（4日）罕見發聲明自清，卻因內容未正面回應性侵爭議，引來大批網友砲轟。

江祖平（左）火大踢爆龔益霆。（組合照，翻攝自臉書）江祖平（左）火大踢爆龔益霆。（組合照，翻攝自臉書）

龔益霆在聲明中表示，自己於2024年與江祖平交往，交往過程中雖有爭執但是真心相待，2人於2025年8月31日分手，他強調江祖平近日於社群發表的貼文，內容多為「片面不實之詞」，甚至公開其家人姓名與照片，造成嚴重誤解與困擾，因此才不得不出面澄清，並強調若對方持續發文，將依法維護家人權益。

不過，龔益霆全文聚焦在與江祖平的感情糾葛，並未針對外界最關切的「性侵」、「偷拍」指控正面回應。網友一面倒砲轟，「問A答B，編劇功力超棒」、「分手跟性侵根本是兩回事」、「如果清白就不怕她發文」、「完全模糊焦點！」許多留言更直指這份聲明「完全沒有說服力！」

龔益霆聲明遭網友罵爆「模糊焦點」。（翻攝自IG，經馬賽克處理）龔益霆聲明遭網友罵爆「模糊焦點」。（翻攝自IG，經馬賽克處理）

事件持續延燒，龔益霆的澄清聲明不僅無法平息輿論，反而引爆更大爭議。江祖平則重申手上握有大量證據，強調會持續走司法途徑，不會退縮。雙方說法各執一詞，後續發展已成為演藝圈與社會輿論的焦點。

☆若您發現有兒童、少年、老人、身心障礙者遭受不當對待，或您本身有遭受家庭暴力、性侵害、性騷擾等情事，24小時全天候可以手機、市話、簡訊（聽語障人士）直撥「113」☆

