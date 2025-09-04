《男公館》片花首曝！男神拚肌慘翻車 大銀幕驚見超強卡司

《男公館》主演群周予天、林輝瑝、陳奕、邱偲琹、張立昂、羅宏正，現場首播片花氣氛熱烈。（達騰娛樂提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕台灣原創影集《男公館》今（4）日受邀亮相第十七屆「亞洲影視內容高峰會」，並於「亞洲影視內容試映會」首度公開片花，成為今年大會唯一入選的台灣影集。張立昂、羅宏正、周予天、林輝瑝、邱偲琹與首次身兼製作人的陳奕齊聚會場，與國際發行商、平台代表及媒體一同觀賞，現場交流熱烈，氣氛熱鬧。張立昂看到片花時坦言，能跳脫過往「霸總」形象，挑戰新角色讓他相當有成就感；他與周予天更在現場展現語言實力，貼心向國際嘉賓解說劇情。

《男公館》主演陳奕（左）、張立昂帥氣現身，分享拍戲幕後趣事。（達騰娛樂提供）

《男公館》以青春男演員群像為核心，為求角色到位，幾位主演在拍攝期間幾乎天天健身、嚴格控管飲食，甚至將健身器材搬進片場。邱偲琹笑說，演員們曾比拚伏地挺身，還拉她坐在背上充當負重，最後由周予天脫穎而出。演員們也大聊溫泉戲幕後趣事，周予天透露大家提前斷水24小時、狂練肌肉，卻因水位太高、蒸氣瀰漫，身材幾乎「隱形」，笑喊：「水位直接到脖子，完全看不到。」陳奕還為了讓胸肌浮出水面偷偷墊腳，邊撐邊抖；張立昂則被爆料設計動作拚命露肌。羅宏正也說：「大家一起努力，不努力會很明顯。」壓力十足卻充滿默契。

周予天、羅宏正為戲操肌。（達騰娛樂提供）

林輝瑝、邱偲琹。（達騰娛樂提供）

現場播放的幕後花絮中，驚喜曝光柯淑元、何潤東、温昇豪、王彩樺、任容萱等大咖客串畫面。首次在大銀幕見到成果，陳奕一度紅眼眶，感性表示：「那段時間每天為了邀請前輩、同輩演出打了無數通電話，看到作品完成真的很感動。」片花還有不少激情戲，包括周予天遭高英軒侵犯的重場戲，以及陳奕與王彩樺的親密橋段。談到王彩樺，陳奕笑稱：「彩樺姐超好笑，她沒有一次台詞講一樣。」逗得眾人哈哈大笑，也讓這部影集未演先轟動。

《男公館》主演群盛裝亮相。（達騰娛樂提供）

此外，陳奕也分享家庭近況，透露妻子年底即將生產，孕期增加10公斤，心情一度焦慮。他心疼表示：「她這麼年輕，肚子這麼大，以前喜歡的衣服都穿不下。」為了安慰老婆，他承諾「我陪妳一起吃，到時候再一起減」，結果自己從《男公館》殺青後也胖了10公斤，笑說今天穿的衣服還撐破，「這套是我訂婚時訂製的，你看我也沒腹肌了。」

