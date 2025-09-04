晴時多雲

娛樂 最新消息

擇偶條件開價年薪至少這數字 AV女優佐山愛狂被吐槽

佐山愛在AV業界擔任女優長達18年。（翻攝自X）佐山愛在AV業界擔任女優長達18年。（翻攝自X）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕日本AV女優佐山愛年初宣布將引退，結束長達18年AV生涯並轉換跑道。上個月18日佐山愛發文表示：「多虧大家，我才能堅持18年，非常感謝。」也不忘替自己作品宣傳，請大家多支持「AV女優佐山愛」最後演出。

佐山愛日前受訪透露個人擇偶條件，她撂驚語表示：「希望老公跟我同世代，都是30多歲的人，年收入必須有5000萬日圓（約1032萬元台幣）。」然而日本上班族平均年收入約為400多萬日圓，佐山愛開出條件讓不少網友大傻眼。

日本AV女優佐山愛今年初宣布即將引退。（翻攝自X）日本AV女優佐山愛今年初宣布即將引退。（翻攝自X）

不少人留言斥佐山愛乾脆去找中國土豪，酸她「明明是AV女優，竟覺得有資格挑選」、「如果是土豪粉絲倒是有可能，但不是當老婆、只是當情婦」、「送我5000萬日圓也不想和她結婚」。

佐山愛是平成世代第一位踏入AV業界的女優，如今，身為大前輩的她終於也覺得該轉換身份。佐山愛將自己的引退作交由日本業界最強片商Moodyz發行，日前從流出劇照和宣傳片看來，被讚現在是「AV女優佐山愛」最美、最具韻味的時期。

