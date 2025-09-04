晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

不輸誠不舔共！施文彬釋軍旅照致敬 粉絲激讚：感謝保衛國家

施文彬釋出軍旅照致敬三軍弟兄姊妹致意。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）施文彬釋出軍旅照致敬三軍弟兄姊妹致意。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中共昨（3日）舉行「九三閱兵」典禮，央視新聞更在微博發文紀念抗戰勝利80週年，短時間內吸引多名爭取中國市場的台灣藝人轉發表態，甚至被小粉紅統整成「75位台灣藝人」名單揚言「不表態就封殺」。與此同時，我國「九三軍人節」盛大登場，「金曲台語歌王」施文彬則選在當日分享2張年輕時穿著國軍戰袍的老照片，向三軍弟兄姊妹致意，含蓄表達立場。

施文彬昨深夜在社群感性寫下，「趁著93軍人節的尾聲，上傳一下老照片，陸軍第二特種兵，兩年兵上兵退伍，現在除役轉任全境封鎖2特工，歡迎拍打餵食。」照片中，他一張正對著M2 .50機槍，神情專注，另一張的他則站在戶外，展現過去的軍旅時光，這些照片一出立刻引來網友熱烈留言，認為他在特殊時刻分享軍人回憶，格外具有象徵意義。

粉絲們隨即也紛紛激讚狂喊，「哇帥喔彬哥軍人節快樂」、「施文彬大哥 實在有夠帥！」、「真男人」、「感謝保衛國家！」、「不輸誠不舔共，好樣的！」還有人驚呼「50機槍！受過訓！」甚至有粉絲詢問「能使用打擊嗎？」施文彬也親自回應「50機槍。」他以軍旅經歷向國軍致意，不僅勾起粉絲滿滿回憶，更在兩岸氛圍敏感的節點，用自身故事傳達對台灣軍人的敬意。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中