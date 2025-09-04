不輸誠不舔共！施文彬釋軍旅照致敬 粉絲激讚：感謝保衛國家

施文彬釋出軍旅照致敬三軍弟兄姊妹致意。（組合照，本報資料照、翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中共昨（3日）舉行「九三閱兵」典禮，央視新聞更在微博發文紀念抗戰勝利80週年，短時間內吸引多名爭取中國市場的台灣藝人轉發表態，甚至被小粉紅統整成「75位台灣藝人」名單揚言「不表態就封殺」。與此同時，我國「九三軍人節」盛大登場，「金曲台語歌王」施文彬則選在當日分享2張年輕時穿著國軍戰袍的老照片，向三軍弟兄姊妹致意，含蓄表達立場。

施文彬昨深夜在社群感性寫下，「趁著93軍人節的尾聲，上傳一下老照片，陸軍第二特種兵，兩年兵上兵退伍，現在除役轉任全境封鎖2特工，歡迎拍打餵食。」照片中，他一張正對著M2 .50機槍，神情專注，另一張的他則站在戶外，展現過去的軍旅時光，這些照片一出立刻引來網友熱烈留言，認為他在特殊時刻分享軍人回憶，格外具有象徵意義。

粉絲們隨即也紛紛激讚狂喊，「哇帥喔彬哥軍人節快樂」、「施文彬大哥 實在有夠帥！」、「真男人」、「感謝保衛國家！」、「不輸誠不舔共，好樣的！」還有人驚呼「50機槍！受過訓！」甚至有粉絲詢問「能使用打擊嗎？」施文彬也親自回應「50機槍。」他以軍旅經歷向國軍致意，不僅勾起粉絲滿滿回憶，更在兩岸氛圍敏感的節點，用自身故事傳達對台灣軍人的敬意。

