明星撞臉《霍爾的移動城堡》狗狗！釣出本尊回應：茵茵比較可愛

〔記者邱奕欽／台北報導〕網友瘋狂找人「霍爾狗明星臉」話題，竟意外釣出本尊羅北安現身回應！他幽默留言自嘲，還點名茵茵更可愛，瞬間掀起熱烈回應，網友直呼「不可能被本人看到吧！」

網友尋人貼文釣出本尊羅北安回應。（組合照，翻攝自Threads）

有網友近日在社群發文，形容腦海裡有一位台灣中生代男演員，特徵是50至60歲、身材微胖，模樣神似宮崎駿動畫《霍爾的移動城堡》裡的狗，卻怎麼都想不起名字。討論串一度引爆「全民猜明星大賽」，最後答案被網友神準點出就是演員羅北安，沒想到這場猜謎遊戲不僅在網路上掀熱潮，還意外驚動本人現身。

羅北安（右）自嘲因因比較可愛。（翻攝自Threads）

羅北安親自在留言區幽默回應，「本人表示…茵茵比較可愛吧！沒有比較沒有傷害（抱歉第二張傷大家眼睛！！」率直又搞笑的態度，引來網友紛紛笑喊「不可能被他自己看到哈哈哈」、「本人好親和喔！天啊太快了吧」、「回覆超好笑」。這場「撞臉話題」不僅解開原PO疑惑，更因羅北安本尊的即時互動，掀起另一波網路熱議。

