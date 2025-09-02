晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

明星撞臉《霍爾的移動城堡》狗狗！釣出本尊回應：茵茵比較可愛

〔記者邱奕欽／台北報導〕網友瘋狂找人「霍爾狗明星臉」話題，竟意外釣出本尊羅北安現身回應！他幽默留言自嘲，還點名茵茵更可愛，瞬間掀起熱烈回應，網友直呼「不可能被本人看到吧！」

網友尋人貼文釣出本尊羅北安回應。（組合照，翻攝自Threads）網友尋人貼文釣出本尊羅北安回應。（組合照，翻攝自Threads）

有網友近日在社群發文，形容腦海裡有一位台灣中生代男演員，特徵是50至60歲、身材微胖，模樣神似宮崎駿動畫《霍爾的移動城堡》裡的狗，卻怎麼都想不起名字。討論串一度引爆「全民猜明星大賽」，最後答案被網友神準點出就是演員羅北安，沒想到這場猜謎遊戲不僅在網路上掀熱潮，還意外驚動本人現身。

羅北安（右）自嘲因因比較可愛。（翻攝自Threads）羅北安（右）自嘲因因比較可愛。（翻攝自Threads）

羅北安親自在留言區幽默回應，「本人表示…茵茵比較可愛吧！沒有比較沒有傷害（抱歉第二張傷大家眼睛！！」率直又搞笑的態度，引來網友紛紛笑喊「不可能被他自己看到哈哈哈」、「本人好親和喔！天啊太快了吧」、「回覆超好笑」。這場「撞臉話題」不僅解開原PO疑惑，更因羅北安本尊的即時互動，掀起另一波網路熱議。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中