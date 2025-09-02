（影）王彩樺醫美之路暫緩！堅持「不隆鼻」原因曝光 苦嘆：放過我吧

王彩樺出席半人工膝關節置換手術衛教記者會。（記者陳奕全攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕有「台灣濱崎步」封號的王彩樺前陣子常因外貌遭質疑整過頭，酸民留言不斷。她日前解釋，30多年前因在山根打了矽膠，導致組織黏連，外型因此受影響，才會偶爾以玻尿酸調整。今（2）日她出席半人工膝關節置換手術衛教記者會，再度回應此事。

王彩樺自嘲鼻子沒救了，多年來靠玻尿酸小修補。（記者陳奕全攝）

對於鼻子是否不滿意？王彩樺笑說：「只能打玻尿酸啦，要隆鼻不可能，因為工程太大，算了啦，鼻子沒救了！」她透露每天早上都會習慣性捏鼻子，想把鼻子捏高一點，幾個月就會固定補玻尿酸，只要覺得鼻子塌了就去打，累積花費約20萬元。

被問到是否還會繼續醫美？她苦笑：「沒有用了啦，都被罵成這樣，但酸民快樂就好。」她強調希望觀眾多看她的專業表現而非外貌，感性喊話：「我都57歲了，大家放過我吧！總不能在螢幕前被嫌臉垮，我只希望大家說我比電視上好看。」

王彩樺呼籲外界多關注她的專業作品而非外貌。（記者陳奕全攝）

除了外貌話題，王彩樺也希望大家關注自己的演藝作品，希望與女兒庭庭、林美秀、許富凱主持的實境節目《瓜田冠軍的誕生》，能在即將公布的金鐘獎入圍名單中獲得肯定。她動情表示，每次拍攝看到農民面對颱風摧毀農作物，心裡都特別不捨，也期待節目能讓辛苦的農民被看見。

