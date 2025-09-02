張艾嘉不硬演笑言「不喜歡演配角」 許光漢時間吃緊生病也親上陣

〔記者許世穎／香港報導〕「亞州男神」許光漢和袁澧林主演的奇幻愛情片《他年她日》由張艾嘉參與編劇並擔任監製，新銳導演龔兆平執導。張艾嘉形容拍攝過程「很多東西從零開始」，至於為何沒有親自參與演出，她幽默表示「我比較不喜歡演配角！」隨後解釋是因為沒有適合的角色就不該硬演，「而且我們已經有一群很優秀的演員了！」

導演龔兆平（左起）、許光漢、張艾嘉、袁澧林、製作及藝術總監文念中上週一同出席《他年她日》亞洲記者會。（記者許世穎攝）

監製張艾嘉先前透露，《他年她日》做了3年，一開始錢真的不夠，「無論中港台許多導演做第一部電影的時候，都是低成本，所以題材上比較沒辦法發揮到技術上的才華，難得有這個機會，我問導演想拍什麼，聽完我說『OK，我努力出去找錢！』這也是我第一次為自己的電影找錢，很高興在台灣找到一些有信心的投資者。」

請繼續往下閱讀...

許光漢（左）與袁澧林一同參觀《他年她日：昂坪360的時光約定》電影展覽中的戀愛花園。（甲上提供）

當初在思考演員時，許光漢就是中港台甚至東南亞各國一致點名的男主角「薯仔」不二人選，張艾嘉也透露他一看劇本就很喜歡，立刻答應演出。由於要趕在他入伍前拍完，拍攝一場身體虛弱的戲當天他剛好腸胃炎，仍二話不說上陣「虛弱演虛弱」；還有一場挨打戲，許光漢主動要求「打更真更重一點」，甚至被踢、從樓梯滾下去，都親自上陣重複挨打，讓導演直呼也覺得抱歉。

監製張艾嘉（右二）透露許光漢（左二）當初一看《他年她日》的劇本就非常喜歡。（記者許世穎攝）

電影全片在香港拍攝，劇組幸運的找到不少鮮少被拍的「世外桃源」，幾場關鍵戲更自然呈現出雲與霧的「天然特效」。製作及藝術總監文念中更透露，片中戲服，是採用回收舊衣並從中提取材料重新合成新的布料，再製作成衣服，完全如同張艾嘉說的「從零開始」。《他年她日》將在釜山影展世界首映後，於10月3日中秋連假全亞洲同步盛大上映。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法