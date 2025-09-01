張艾嘉攜林奕華打造沉浸式舞台 張小燕驚呼：看見青春快樂

李心潔（左起）、張艾嘉、導演林奕華、劉若英。（果實文教基金會提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕金馬影后張艾嘉成立果實文教基金會37年來，持續培養及鼓勵有志從事藝術的年輕人。2025年攜手知名舞台劇導演林奕華，共同推出大型跨界舞台計畫《梁祝的繼承者們之自畫像》，上週末在台北PLAYground空總劇場連續兩日完成三場演出。張小燕、黃韻玲、嚴長壽、曾國城、李心潔、于子育等多位藝文與演藝界前輩到場觀賞並給予高度肯定。

張艾嘉（右二）與黃韻玲（左二）與及杜篤之夫婦合影。（果實文教基金會提供）

身為果實文教基金會董事長的張艾嘉，完成這三場演出後在舞台上表示：「謝謝今天來到現場的每一位觀眾，其實自畫像、尋找自己，不只是場上的學員們，也是我們一輩子的功課。感謝林奕華導演能讓果實基金會用一個全新的方式來表演，也感謝所有幕前幕後夥伴，讓年輕人有機會在專業條件下完成這一步。果實文教基金會會持續把這樣的教育帶到更多學校與社群，讓更多孩子透過創作認識自己。」

張小燕（右）力挺張艾嘉（左）的《梁祝的繼承者們之自畫像》。（果實文教基金會提供）

綜藝大姐大張小燕說：「我看見的是快樂跟青春，而是年輕人自己的語言。謝謝張艾嘉與團隊用行動支持藝術教育。」臺北流行音樂中心董事長黃韻玲欣賞完演出後表示：「台詞就像是一種八部重唱的方式帶我進入沉浸式般的療癒。我從一個觀眾到後來變成了舞台上的學生，跟著起伏、找尋、疑惑、膽怯直到大口呼吸！在前往下個冒險的行程之前，感謝有如此充滿生命力的戲劇滋養。」

曾國城（左）與太太劉晏鈴（右）力挺《梁祝的繼承者們之自畫像》，開心與張艾嘉合影。（果實文教基金會提供）

曾國城說：「這齣戲就像梵谷的自畫像一樣，是獨一無二的，在台上看到十八個獨一無二的個體與靈魂，根本就是看到十八羅漢。覺得每個人都是自己生命中的舵手，很高興看到艾嘉姐和林奕華導演聯手用一個實驗劇場的概念，讓現場的觀眾有一種沉浸式的參與。這是一齣與《梁祝》無關與『人性覺察』有染的好戲。」

李心潔（左）、劉若英（右）力挺《梁祝的繼承者們之自畫像》，開心與張艾嘉合影。（果實文教基金會提供）

李心潔看完後相當感動，她說：「覺得很多年輕人在尋找自己的時候，會有些迷茫或是覺得不被關心，如果有這樣的機會能夠讓他們發揮才華，會為他們的生命留下非常重要的一個記憶。」于子育也說到：「很替這些演員們感到開心，能夠有一個舞台讓他們可以找到自己，很羨慕當年自己年輕的時候如果有這樣的機會，碰到果實文教基金會這樣的單位，是一件多麼幸運的事情。」

《梁祝的繼承者們之自畫像》延續基金會多年藝術教育所累積的方法論，將「如何面對自己」落實在排練日常。18位徵選自全華語地區的青少年果實成員，接受參與《梁祝》原創的港台兩地頂尖藝術家，包括舞蹈家伍宇烈、林薇薇，金曲音樂製作人陳建騏，知名創作與歌唱指導黃建為，知名音樂人阿超，表演指導時一修等人進行超過一年的培訓，才能在這次演出中，展現令人驚嘆的成果。

