晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

JOY仙氣登台「揭美麗關鍵」 曾誤信偏方險毀容

韓國人氣女團Red Velvet成員JOY首度代言台灣品牌。（翻攝自IG）韓國人氣女團Red Velvet成員JOY首度代言台灣品牌。（翻攝自IG）

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣女團Red Velvet成員JOY首度代言台灣品牌，分享美麗秘方。她今（1）下午在台出席記者會，一登場仙氣逼人，皮膚吹彈可破，不過在聊到學生時期，JOY一度誤信偏方，導致皮膚狀態變得非常糟糕。

JOY坦言學生時期不太懂事，曾試過用麵粉、檸檬汁加優酪乳混在一塊全塗臉上，「反而讓皮膚變得更糟，甚至清理也很麻煩」，主持人瑪麗一旁熱情附和，表示真的會用得非常糟糕，請大家勿輕易嘗試。

過去JOY是以演唱會名義來台，這次難得以「代言人」身分亮相，表示是很新奇的體驗，對於品牌方溫暖接待，就像家人朋友一樣，感到幸福又榮幸。

身為代言人的JOY三句不離「維持身體健康是最重要的」，由於後天3日就是她的生日，JOY表示剛發行新專輯不久，沒怎麼時間休息，因此生日打算好好宅在家。

至於大家關注的美容秘訣，JOY分享與其說為了外在變美，變得健康、著重內在美也是很看重的部分，「盡量吃好的食物，持續補充對身體好的產品。」

品牌slogan定為「把自己過好，我就會發光」，JOY透露為了好好過生活，最基本是從照顧自己做起，成為自己的保護者，還說最近新的興趣就是沉迷動畫，另外壓力大的話，會選擇遠離外在刺激，在安靜的房間冥想、睡覺來舒緩壓力。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中