JOY仙氣登台「揭美麗關鍵」 曾誤信偏方險毀容

〔記者鍾志均／台北報導〕韓國人氣女團Red Velvet成員JOY首度代言台灣品牌，分享美麗秘方。她今（1）下午在台出席記者會，一登場仙氣逼人，皮膚吹彈可破，不過在聊到學生時期，JOY一度誤信偏方，導致皮膚狀態變得非常糟糕。

JOY坦言學生時期不太懂事，曾試過用麵粉、檸檬汁加優酪乳混在一塊全塗臉上，「反而讓皮膚變得更糟，甚至清理也很麻煩」，主持人瑪麗一旁熱情附和，表示真的會用得非常糟糕，請大家勿輕易嘗試。

過去JOY是以演唱會名義來台，這次難得以「代言人」身分亮相，表示是很新奇的體驗，對於品牌方溫暖接待，就像家人朋友一樣，感到幸福又榮幸。

身為代言人的JOY三句不離「維持身體健康是最重要的」，由於後天3日就是她的生日，JOY表示剛發行新專輯不久，沒怎麼時間休息，因此生日打算好好宅在家。

至於大家關注的美容秘訣，JOY分享與其說為了外在變美，變得健康、著重內在美也是很看重的部分，「盡量吃好的食物，持續補充對身體好的產品。」

品牌slogan定為「把自己過好，我就會發光」，JOY透露為了好好過生活，最基本是從照顧自己做起，成為自己的保護者，還說最近新的興趣就是沉迷動畫，另外壓力大的話，會選擇遠離外在刺激，在安靜的房間冥想、睡覺來舒緩壓力。

