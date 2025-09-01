桃園雲豹飛將啦啦隊徵選開跑 黃禹菡加入「桃氣女孩」當一姐

「桃氣女孩 Peach Girls」亮相，黃禹菡笑容滿分，號召女孩勇敢追夢。（影響力動能提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕桃園雲豹飛將職業排球隊今（1）日宣布，專屬啦啦隊正式命名為「桃氣女孩 Peach Girls」，同時邀來在職棒啦啦隊徵選中奪冠的黃禹菡助陣，以學姐身分領軍，替徵選活動增添話題。

徵選活動即日起開跑，報名至9月10日午夜截止。初審將從線上報名挑出25至30人，入圍者將在9月21日（日）參加現場徵選，爭取進軍桃氣女孩的機會。入選成員不僅能接受專業培訓，還將在球場上與球迷一同炒熱比賽氣氛。

請繼續往下閱讀...

黃禹菡加盟桃園雲豹，徵選即日開跑。（影響力動能提供）

黃禹菡以清新亮眼的外型和拚勁著稱，2023年曾在職棒啦啦隊徵選中勇奪第一名，成功踏上職業舞台。她坦言舞蹈不是強項，但靠著每天苦練，最終夢想成真。這次加入桃氣女孩，她也鼓勵想參加的女孩：「夢想需要準備，更需要勇氣，希望大家勇敢站上舞台，盡情展現自己。」

至於隊名「桃氣女孩」，則融入桃園在地特色。桃子象徵溫暖、團結與活力，呼應啦啦隊必須以團隊精神互相支持，共同綻放光芒。未來啦啦隊將由舞蹈總監陸筱晴帶領，透過完整訓練，從舞蹈、舞台魅力到心理素質全面升級，力拚成為職業排球場上最強後援。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法