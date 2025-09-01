宅門恩怨真比戲更狗血？《錦繡宅心》幕後八卦瘋傳

穆樂恩在《錦繡宅心》飾演心機妹妹，重生後強迫姊姊換婚。（LINE TV提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕新生代演員朱麗嵐、秦天宇在古裝短劇《錦繡宅心》組成全新「重生夫婦」，展開令人期待的「盲盒式婚姻」。

朱麗嵐演出《錦繡宅心》被譽為神顏美人，劇中智鬥心機小人，讓觀眾看了大呼過癮。（LINE TV提供）

朱麗嵐2019年憑電影《水怪》榮獲「網際網路影視文娛盛典」年度網絡電影最佳女演員，她曾參演古裝劇《沉香如屑》、《長月燼明》，憑出眾的外貌與氣質獲封「神顏美人」。此次挑戰重生靈魂角色，她以細膩演技深獲觀眾好評。秦天宇則曾演出《榜上佳婿》、《寧安如夢》等作品，此次飾演外表紈絝、內心深情的雙面世子，令不少粉絲相當期待。

朱麗嵐（左）、秦天宇在《錦繡宅心》展開「盲盒婚姻」。（LINE TV提供）

《錦繡宅心》講述姜家姊妹在新婚當日，同時帶著前世記憶重生。妹妹姜雨兒（穆樂恩 飾）在花轎前強行換婚，妄圖藉此逆襲人生；原本的嫡女姜雪瑩（朱麗嵐 飾）上一世雖嫁得風光，卻遭夫君屢屢背叛，生活飽受折磨。重生後，她決心為自己而活，劇中智鬥心機小妾與妹妹，朝主母之位邁進。與夫君陸君行（秦天宇 飾）本為貌合神離，陸君行表面浪蕩，實則隱忍謀略，兩人最終從互相試探到惺惺相惜，共同揭穿宅門陰謀。《錦繡宅心》全集已上架。

