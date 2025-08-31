晴時多雲

娛樂 最新消息

曾敬驊返社頭首映逼哭千人 潘客印母親以兒子為傲：很好命

電影《我家的事》導演潘客印（中）攜演員曾敬驊（左起）、藍葦華、高伊玲、黃珮琪回到彰化社頭舉辦千人首映會。（牽猴子提供）電影《我家的事》導演潘客印（中）攜演員曾敬驊（左起）、藍葦華、高伊玲、黃珮琪回到彰化社頭舉辦千人首映會。（牽猴子提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕新銳導演潘客印來自彰化縣社頭鄉，他今天（31日）帶著首部劇情長片《我家的事》風光返鄉，主演高伊玲、黃珮琪、曾敬驊、藍葦華重回拍攝地「社頭國中」，舉辦盛大的千人首映會，現場熱鬧非凡，導演的媽媽和舅舅、親戚也到場支持，媽媽更用台語說：「很高興、很光榮！」以兒子為傲。

電影《我家的事》風光返鄉舉辦盛大首映，導演潘客印（中）帶領主演回到電影拍攝地彰化社頭，演員都直呼回憶滿滿。演員曾敬驊（左起）、藍葦華、導演潘客印、高伊玲、黃珮琪。（牽猴子提供）電影《我家的事》風光返鄉舉辦盛大首映，導演潘客印（中）帶領主演回到電影拍攝地彰化社頭，演員都直呼回憶滿滿。演員曾敬驊（左起）、藍葦華、導演潘客印、高伊玲、黃珮琪。（牽猴子提供）

潘客印不只在8月初回鄉辦記者會，秉持有始有終的精神，月底帶著演員們再次回到社頭國中，獲得地方熱情響應，攜家帶眷擠滿會場。曾敬驊想起在彰化拍攝《我家的事》滿是溫暖，「當時自己生活狀態不好，來到這有種回到我宜蘭家鄉的感覺」，他也稱讚當地風景美麗、美食多，而同樣來自宜蘭的藍葦華，和曾敬驊有一樣的心情，更誇導演的溫暖感染了大家；高伊玲同樣喜歡彰化，不斷讚美：「彰化芭樂第一名！」而在社頭國中旁有個重要場次的黃珮琪透露，當時拍攝的休息場地就在這國中旁邊，舊地重遊回憶滿滿。

《我家的事》導演潘客印（左起）與媽媽同台，右為藍葦華。（牽猴子提供）《我家的事》導演潘客印（左起）與媽媽同台，右為藍葦華。（牽猴子提供）

活動上的亮點之一，就是潘客印媽媽脖子上的珍珠項鏈，這條項鍊是今年《我家的事》演員高伊玲、藍葦華、曾敬驊、黃珮琪，在第20屆大阪亞洲影展中共同榮獲「藥師真珠獎最佳演出獎」的獎品。導演媽媽今天身穿大紅色上衣和紡紗長裙，搭配這條珍珠項鏈喜氣洋洋，她上台時被兒子和演員們簇擁，幸福得問大家：「有好命嗎！」獲得全場掌聲。

電影《我家的事》社頭首映會，潘客印媽媽（左三）盛裝蒞臨，更配戴演員們在大阪亞洲影展獲獎送的「珍珠項鏈」，讓主演們又驚又喜。曾敬驊（左起）、導演潘客印、導演媽媽、藍葦華、高伊玲、黃珮琪。（牽猴子提供）電影《我家的事》社頭首映會，潘客印媽媽（左三）盛裝蒞臨，更配戴演員們在大阪亞洲影展獲獎送的「珍珠項鏈」，讓主演們又驚又喜。曾敬驊（左起）、導演潘客印、導演媽媽、藍葦華、高伊玲、黃珮琪。（牽猴子提供）

社頭鄉公所鄉長蕭浚二（左）頒發「傑出鄉民獎牌」給《我家的事》導演潘客印。（牽猴子提供）社頭鄉公所鄉長蕭浚二（左）頒發「傑出鄉民獎牌」給《我家的事》導演潘客印。（牽猴子提供）

社頭鄉公所鄉長蕭浚二頒發「傑出鄉民獎牌」予導演潘客印，表揚他將社頭之美推向全國際，最後所有人也開心和「《我家的事》票房長紅！彰化之光 社頭之子」橫幅合影留念。電影將於9月12日全台上映。

電影《我家的事》重返拍攝地社頭舉辦千人首映會，獲得地方熱情響應，攜家帶眷擠滿會場。（牽猴子提供）電影《我家的事》重返拍攝地社頭舉辦千人首映會，獲得地方熱情響應，攜家帶眷擠滿會場。（牽猴子提供）

點圖放大body

