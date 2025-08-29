晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

虞書欣大動作點名56人開告 提油救火直接神隱

29歲中國女星虞書欣近日捲入耍大牌風波，同時被爆料過去曾在綜藝節目出現霸凌言行。（翻攝自IG）29歲中國女星虞書欣近日捲入耍大牌風波，同時被爆料過去曾在綜藝節目出現霸凌言行。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕29歲中國女星虞書欣近日捲入耍大牌風波，同時被爆料過去曾在綜藝節目出現霸凌言行，沒想到雪上加霜，就連虞書欣的爸爸虞丕杰近日也出包，被外界指稱寵溺女兒、放高利貸。虞書欣工作室昨日緊急發聲，並列出56人指他們散播不實謠言，大動作喊告，怎奈仍不敵外界討伐聲浪。今（29）虞書欣原定參加直播活動，卻未見人影，看來直接進入人間神隱。

虞書欣的爺爺和爸爸也被起底。（翻攝自IG）虞書欣的爺爺和爸爸也被起底。（翻攝自IG）

據傳虞書欣的爺爺虞錫元曾任中國國家企業「新余鋼鐵集團」高層，更被稱為「鋼鐵大老」。傳出放高利貸醜聞的爸爸虞丕杰名下也擁有多家公司，目前涉及合約糾紛、借貸糾紛，多次因財務問題遭法院列為失信人，更被下陷高令（限制高消費）。

儘管如此，虞丕傑仍用現金幫虞書欣買名牌，如果消息為真，虞丕杰恐犯拒執罪，最高可處有期徒刑7年。

先前傳出虞書欣社群平台7天狂掉粉超過72萬。（翻攝自IG）先前傳出虞書欣社群平台7天狂掉粉超過72萬。（翻攝自IG）

先前傳出虞書欣社群平台7天狂掉粉超過72萬，接著虞書欣大動作洋洋灑灑列出56人喊告，但心細如髮的網友指出，名單上沒有先前指控虞書欣霸凌的女星張昊玥，也沒有爆料虞丕杰侵占國產的「老潘財商」，反而1個快要一年沒有發言的帳號出現在名單上，讓被告者傻眼。

今虞書欣原訂將參加保養品牌七夕直播活動，怎料廠商凌晨1點多突然宣布活動延期，可見虞書欣大動作喊告未見效果。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中