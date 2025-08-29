虞書欣大動作點名56人開告 提油救火直接神隱

29歲中國女星虞書欣近日捲入耍大牌風波，同時被爆料過去曾在綜藝節目出現霸凌言行。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／台北報導〕29歲中國女星虞書欣近日捲入耍大牌風波，同時被爆料過去曾在綜藝節目出現霸凌言行，沒想到雪上加霜，就連虞書欣的爸爸虞丕杰近日也出包，被外界指稱寵溺女兒、放高利貸。虞書欣工作室昨日緊急發聲，並列出56人指他們散播不實謠言，大動作喊告，怎奈仍不敵外界討伐聲浪。今（29）虞書欣原定參加直播活動，卻未見人影，看來直接進入人間神隱。

虞書欣的爺爺和爸爸也被起底。（翻攝自IG）

據傳虞書欣的爺爺虞錫元曾任中國國家企業「新余鋼鐵集團」高層，更被稱為「鋼鐵大老」。傳出放高利貸醜聞的爸爸虞丕杰名下也擁有多家公司，目前涉及合約糾紛、借貸糾紛，多次因財務問題遭法院列為失信人，更被下陷高令（限制高消費）。

儘管如此，虞丕傑仍用現金幫虞書欣買名牌，如果消息為真，虞丕杰恐犯拒執罪，最高可處有期徒刑7年。

先前傳出虞書欣社群平台7天狂掉粉超過72萬。（翻攝自IG）

先前傳出虞書欣社群平台7天狂掉粉超過72萬，接著虞書欣大動作洋洋灑灑列出56人喊告，但心細如髮的網友指出，名單上沒有先前指控虞書欣霸凌的女星張昊玥，也沒有爆料虞丕杰侵占國產的「老潘財商」，反而1個快要一年沒有發言的帳號出現在名單上，讓被告者傻眼。

今虞書欣原訂將參加保養品牌七夕直播活動，怎料廠商凌晨1點多突然宣布活動延期，可見虞書欣大動作喊告未見效果。

