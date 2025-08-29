（獨家）《角頭》AV女優裸體是假的？夏晴子強調真槍實彈：何必花錢特效

夏晴子強調片中大尺度的畫面，絕對不是特效。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕電影《角頭-鬥陣欸》在台上映7天票房破億，在片中20多位AV女優裸上身獻出大尺度表演，卻被部分網友質疑是「CG特效」。對此，參與演出的夏晴子也接受本報專訪，做出回應。

《角頭》堪稱國片史上最賣座的IP之一，此次最新一集找來20位AV女優助陣，在片中與女優們有對手戲的黃鐙輝，先前受訪笑說：「我有點擔心，我老婆看到會不會跟我吵架，那麼多吼！長輩在！拍完之後回去，就會一直夢到我奶奶。」他還幽默表示：「進去的時候阿彌陀佛，出來的時候觀世音菩薩。」

請繼續往下閱讀...

《角頭-鬥陣欸》被列為限制級，除了血腥畫面之外，AV女優的戲份也讓人大噴鼻血，不過卻有人質疑「到底是不是真的？」參與其中的人氣AV女優夏晴子表示：「很多網友都知道我們本業是什麼，本身就是大尺度了，劇組既然請我們『女優』去客串，怎麼會再多花錢用特效呢？如果要砸錢用特效，誰都能演了啊。」強調絕對是親自上陣。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法