娛樂 最新消息

《影后》金鐘入圍恐網內互打？曾莞婷對上楊貴媚、鍾欣凌驚吐現狀

曾莞婷今出席活動，對於金鐘入圍誠惶誠恐。（記者蕭方綺攝）曾莞婷今出席活動，對於金鐘入圍誠惶誠恐。（記者蕭方綺攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕曾莞婷去年在熱播劇《影后》飾演八點檔女星「潘茵茵」，精湛演技讓人驚豔。她今出席品牌與寧夏夜市合作的活動，談到9月15日即將公布的金鐘獎入圍名單，她坦言既期待又緊張，「我會當沒這一回事，平常心看待。」劇組已替她報名「女配角獎」，將對上楊貴媚、鍾欣凌、謝瓊煖等資深前輩，她苦笑直呼：「以前的影后都擠在女配！」透露大家在聊天群組都默契避談入圍話題。

其實她一直嚮往金鐘獎，去年曾期待以《省省吧！我家富貴發》首度入圍，還特地到廟裡祈願，但最終落空，令她相當沮喪。這回對手幾乎都是金鐘得主，讓她沒太大把握。不過她開心提到，林廷憶憑《影后》角色「史艾瑪」拿下全球OTT大獎女新人，群組裡則是滿滿恭喜聲。

談到《影后》角色，曾莞婷說：「雖然不是反派，但個性很跳，讓人一看就記得，我還滿適合駕馭這類角色！」是否已和編導嚴藝文預約合作？她表示沒有特別要求，但笑說只要嚴藝文需要，「就算是臨演我也願意去幫忙！」感謝對方給她不同的表演詮釋機會。

曾莞婷今出席活動，試用「逛夜市神器」。（記者蕭方綺攝）曾莞婷今出席活動，試用「逛夜市神器」。（記者蕭方綺攝）

活動上，她背著「逛夜市神器」，笑稱像在揣摩賣玉蘭花的小女孩。最愛的夜市美食則是臭豆腐與拔絲地瓜。至於逛夜市常被粉絲包圍，她苦笑說：「會造成朋友困擾，他們沒辦法好好享受。」被問是否「癱瘓夜市等級」？她趕緊擺手否認，「我沒紅成這樣啦！」只因她不習慣長時間戴口罩，偶爾拿下來透氣，就會立刻被眼尖粉絲認出打招呼。

點圖放大
點圖放大

