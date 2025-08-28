曾寶儀、Lulu扛金鐘60主持棒！「超前控場」喊話入圍者忌說這句話

〔記者林欣穎／台北報導〕第60屆金鐘獎節目類及戲劇類將分別在10/17、10/18登場，今年典禮主持人分別找來「Lulu」黃路梓茵、曾寶儀主持，今（28）日舉辦記者會，談及這屆是金鐘獎重要里程碑，兩人都感嘆被講「0負評」壓力最大，每年典禮時間控管都是一大難關，她們也不忘幽默呼籲未來的入圍者，可以先把感言想好。

第60屆金鐘獎》戲劇及節目類典禮主持人發布會；Lulu黃路梓茵、曾寶儀。（記者陳奕全攝）

曾寶儀過去主持第57屆金鐘獎絕佳表現獲得滿堂彩，她曾在節目上透露希望不要再找她主持，曾寶儀坦言真的太累，金鐘要做的功課範圍包山包海，但她也說今年能參與金鐘盛事相當有意義。而Lulu之前曾因在金曲獎上表演爭議性兒歌《蘑菇濃湯》評價正反兩極，被問是否會有陰影？她則表示不會，「就是專注當下，把現在做好未來才會好！」

請繼續往下閱讀...

兩人也表示今年想把時間都留給入圍者，表演橋段暫時賣關子，至於會不會擔心超時，Lulu則表示會努力把每個環節做好，更幽默呼籲入圍者們可以都先想好得獎感言，「人人都有機會入圍，包括我現在都還不知道有沒有入圍就已經在想了囉，可以寫在紙上，手機可能會當機等它打開還要多花時間，背起來講出來也很帥，講不完可以寫在臉書上。」曾寶儀還直呼：「不要再說沒想過會得獎！」Lulu馬上接梗笑回：「齁！妳在學誰」。

曾寶儀則說等待開獎的心情一定會忐忑，但可以先想像已經拿到這個獎了，就算落空至少準備期間很快樂。而下個月就要揭曉入圍名單，Lulu坦言今年心情是輕鬆看待，「（我）不管有沒有入圍都要去啊，衣服也都借了，反正我都在台上。」

而Lulu與吳宗憲、陳漢典主持的《綜藝大熱門》迎來改版，目前還在進行當中未有後續消息，Lulu感慨節目錄了12年，自己跟吳宗憲等人吃飯相處時間可能都比爸媽還要多，也很希望今年節目能夠入圍並得獎。第60屆金鐘獎將於 10/11、10/17、10/18 在台北流行音樂中心舉行廣播、節目類及戲劇類三場頒獎典禮，由三立電視承製。

