娛樂 最新消息

台北音樂博覽會明登場！ 齊豫、辛曉琪將親臨攤位

滾石音樂邀請辛曉琪親臨攤位。（台北流行音樂中心提供）滾石音樂邀請辛曉琪親臨攤位。（台北流行音樂中心提供）

〔記者孫唯容／台北報導〕台北流行音樂中心主辦的 2025台北音樂博覽會TAIPEI MUSIC EXPO（TMEX），將在明（28）日到31日登場，今年以「Tune in to Taiwan. Sync with Asia.」為主題，集結台灣與亞太音樂產業重量級品牌與國際音樂人，打造一場橫跨展覽、論壇、演出與互動的年度音樂盛會。除了品牌展覽，TMEX同步結合國際論壇、產業媒合會與 JAM JAM ASIA亞洲音樂節，網羅亞太10國，帶來超過70場演出。

台北流行音樂中心表示，今年TMEX品牌攤位看點滿滿，包含索尼音樂、相信音樂、環球音樂、華納音樂等國際與本地知名唱片公司皆盛大參與，帶來專屬互動與限定活動。滾石音樂也邀請兩大華語經典女歌手齊豫與辛曉琪親臨攤位，分別舉辦難得一見的簽名會，讓歌迷能近距離面對面接觸兩位天后。

攤位也特別安排Leo王與春艷組成的雙人團體「夜貓組」，以及饒舌歌手趙翊帆，分別於30日與31日舉辦簽名活動，預計為現場帶來滿滿驚喜與熱度。此外，睽違19年推出全新專輯《時間浸漬》的林強，將於8月30日上午10:30現身TMEX，攜手義大利音像藝術家Luca Bonaccorsi在「開放文化基金會」攤位舉辦限時快閃簽名會。

林強與Luca Bonaccorsi將在TMEX舉辦《時間浸漬》快閃簽名會。（台北流行音樂中心提供）林強與Luca Bonaccorsi將在TMEX舉辦《時間浸漬》快閃簽名會。（台北流行音樂中心提供）

回顧簽名會過往，林強笑說：「上一次參加簽名會已經是35年前《向前走》發行的時候了。」表示很開心藉著此次機會能與樂迷互動，不僅能聽到更直接的回饋，也順道見見許多老朋友們。同時，攤位也將限量開賣11月30日 Mong Tong《明日音》專場的演出早鳥票，邀請樂迷踏入由聲音與影像共構的開源宇宙，見證無限想像的音像世界。

