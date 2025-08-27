明星校友比一比！網曬舊照大賽「他從小帥到大」綽號曝

王靖惟／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣明星遍布各領域，有網友在Threads發文詢問廣大網友，是否曾經的國小、國中、高中或大學同學是知名藝人，釣出上百則留言，答案五花八門，甚至有人附上「明星舊照」掀回憶殺，不過有的嫩照成了爆笑「黑歷史」，引爆網友熱議。

許光漢求學時期綽號叫「光光」。（翻攝自Threads）

憑《想見你》打開知名度的許光漢，早已是紅遍亞洲的大明星，退伍後工作也已排滿，網友曬出他求學時期嫩照，綽號叫「光光」，可見清秀五官，形象清新，頗有日後男神風範，獲得最多網友點上愛心，留言真的「從小帥到大」。

舒華（左）國中嫩照曝光。（翻攝自Threads）

最近非常活躍綜藝的韓團i-dle台灣成員舒華，被國小同學曬出超清純照片，網友分享舒華是國小國中大一屆的學姊，照片為國中一起去國小招生的合照，照片中可見舒華氣質出眾，亭亭玉立，被稱讚像是「仙女」。

張庭瑚被同學取作「洞庭湖」。（翻攝自Threads）

不少網友雖然未附圖，不過仍熱情留言，寫道「國中學長瘦子、大淵，高職同校同屆畢業鬼鬼、許孟哲、七朵花小潔」、「是元介、張孝全、汪東城」、「兩個學長都是明星，一個是許富凱，一個是孫協志」、「國中同學劉冠廷，他當年是資優生」、「柯佳嬿、劉品言兩位都是高中學姊」、「國中學長是柯震東、王大陸」、「高中補習班同班同學田馥甄」、「劉至翰是我國小同學」、「曾少宗五專學弟，綽號叫可樂」、「韋禮安國小同班同學+高中同校」、「高中隔壁班的哥哥是盧廣仲」。

另外，也有不少網友胡鬧留言自稱是藝人，也有人表示「藝人同學現在是槍擊要犯」、「如果家寧算名人」、「我自己就是藝人呢？」、「若是舔共藝人算嗎？」、「有被知名藝人上過然後射後不理」、甚至有人寫下自己朋友名字，自稱「男團成員」，隨後自嘲大家都不認識，令人好氣又好笑。

