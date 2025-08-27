（專題）私生飯太可怕！小嶋陽菜遭中國男子撲倒強抱 天王被騷擾釀死亡悲劇

〔記者陽昕翰／專題報導〕「私生飯」跟騷藝人的事件時有所聞，從華語、韓國、日本到歐美娛樂圈屢見不鮮。無論是演員、歌手或是國際巨星，不當的追星行為不僅侵犯藝人的隱私，更可能對其安全與心理造成嚴重威脅。

劉德華。（台灣映藝提供）

2007年：香港天王劉德華

中國女子楊麗娟自學生時代起便沉迷劉德華，家人甚至花掉積蓄滿足她的追星需求，最終導致楊父走上絕路。事件曝光後，劉德華公開發聲，呼籲楊麗娟停止無理取鬧的行為，成為華語娛樂圈知名的「瘋狂粉絲悲劇」。

吳青峰遭跟蹤偷拍。（資料照，記者潘少棠攝）

2024年3月：金曲歌王吳青峰

吳青峰遭香港女粉絲在台灣包車跟蹤，還傳送帶有騷擾及色情的訊息。吳青峰氣得公開發聲：「碰上跟蹤狂，真的會想退休。」他在香港演唱會罕見說重話：「我在這邊警告妳，以後不要再來，否則我會叫警察抓妳，直接控告妳騷擾。」

2024年5月：韓星邊佑錫

邊佑錫因韓劇《背著善宰跑》爆紅，接連傳出遭粉絲擅闖住處與尾隨騷擾。經紀公司兩度發聲明，嚴正警告粉絲不得在非公開場合追蹤或闖入住處，否則將依法採取強硬措施，以保障藝人隱私與人身安全。

2024年7月：西洋天后泰勒絲

在德國舉辦巡演時，一名34歲美國男子試圖持票入場，該男過去曾在社群發出對泰勒絲及男友的威脅訊息，最終被安檢人員攔下並交由警方逮捕。

小嶋陽菜。（圖取自小嶋陽菜IG）

2024年11月：日本偶像小嶋陽菜

前AKB48成員小嶋陽菜在東京澀谷活動結束後，遭一名男子從背後強抱撲倒。該男子起初自稱台灣留學生，後證實為中國籍留學生趙雷，已認罪並因違反《騷擾行為防治法》被拘留。小嶋雖無大礙，但次日的寫真紀念活動被迫取消。

曹雅雯遭糾纏多時，今再遭女狂粉當街堵人而報警。（髮型師kyo__huang授權提供，經馬賽克處理）

2025年8月：台語歌后曹雅雯

曹雅雯遭一名新加坡女粉絲糾纏多時，儘管遭判刑仍無法制止其行為。昨天曹雅雯與經紀人前往西門町髮廊時又被堵到。嚇得曹雅雯報警求助，更在社群氣憤發聲：「今天真正體會到，氣到要昏倒的瞬間是什麼感覺，原來八點檔演的是真的！」

