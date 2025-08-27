晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

（專題）私生飯太可怕！小嶋陽菜遭中國男子撲倒強抱 天王被騷擾釀死亡悲劇

〔記者陽昕翰／專題報導〕「私生飯」跟騷藝人的事件時有所聞，從華語、韓國、日本到歐美娛樂圈屢見不鮮。無論是演員、歌手或是國際巨星，不當的追星行為不僅侵犯藝人的隱私，更可能對其安全與心理造成嚴重威脅。

劉德華。（台灣映藝提供）劉德華。（台灣映藝提供）

2007年：香港天王劉德華

中國女子楊麗娟自學生時代起便沉迷劉德華，家人甚至花掉積蓄滿足她的追星需求，最終導致楊父走上絕路。事件曝光後，劉德華公開發聲，呼籲楊麗娟停止無理取鬧的行為，成為華語娛樂圈知名的「瘋狂粉絲悲劇」。

吳青峰遭跟蹤偷拍。（資料照，記者潘少棠攝）吳青峰遭跟蹤偷拍。（資料照，記者潘少棠攝）

2024年3月：金曲歌王吳青峰

吳青峰遭香港女粉絲在台灣包車跟蹤，還傳送帶有騷擾及色情的訊息。吳青峰氣得公開發聲：「碰上跟蹤狂，真的會想退休。」他在香港演唱會罕見說重話：「我在這邊警告妳，以後不要再來，否則我會叫警察抓妳，直接控告妳騷擾。」

2024年5月：韓星邊佑錫

邊佑錫因韓劇《背著善宰跑》爆紅，接連傳出遭粉絲擅闖住處與尾隨騷擾。經紀公司兩度發聲明，嚴正警告粉絲不得在非公開場合追蹤或闖入住處，否則將依法採取強硬措施，以保障藝人隱私與人身安全。

2024年7月：西洋天后泰勒絲

在德國舉辦巡演時，一名34歲美國男子試圖持票入場，該男過去曾在社群發出對泰勒絲及男友的威脅訊息，最終被安檢人員攔下並交由警方逮捕。

小嶋陽菜。（圖取自小嶋陽菜IG）小嶋陽菜。（圖取自小嶋陽菜IG）

2024年11月：日本偶像小嶋陽菜

前AKB48成員小嶋陽菜在東京澀谷活動結束後，遭一名男子從背後強抱撲倒。該男子起初自稱台灣留學生，後證實為中國籍留學生趙雷，已認罪並因違反《騷擾行為防治法》被拘留。小嶋雖無大礙，但次日的寫真紀念活動被迫取消。

曹雅雯遭糾纏多時，今再遭女狂粉當街堵人而報警。（髮型師kyo__huang授權提供，經馬賽克處理）曹雅雯遭糾纏多時，今再遭女狂粉當街堵人而報警。（髮型師kyo__huang授權提供，經馬賽克處理）

2025年8月：台語歌后曹雅雯

曹雅雯遭一名新加坡女粉絲糾纏多時，儘管遭判刑仍無法制止其行為。昨天曹雅雯與經紀人前往西門町髮廊時又被堵到。嚇得曹雅雯報警求助，更在社群氣憤發聲：「今天真正體會到，氣到要昏倒的瞬間是什麼感覺，原來八點檔演的是真的！」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中