娛樂 最新消息

外流王鶴棣跟「神秘女子」吵架音檔！爆料者下場曝光

中國男星王鶴棣被爆出一段與女子吵架的錄音檔，更傳出該女子就是他的10年女友。工作室事後發布聲明否認。（翻攝自微博）中國男星王鶴棣被爆出一段與女子吵架的錄音檔，更傳出該女子就是他的10年女友。工作室事後發布聲明否認。（翻攝自微博）

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕26歲中國男星王鶴棣昨（25）日晚間爆出一段與一名女子吵架的27分鐘錄音檔，被踢爆該女子就是他的女友，且兩人已交往10年。王鶴棣工作室也於今凌晨發聲明否認，同時要求爆料者停止發文，公司將保留追究法律責任的權利。事後，該名爆料網友的微博帳號，也被發現已遭官方禁言。

王鶴棣工作室在26日凌晨釋出聲明，對神祕女友傳聞做出回應，「網傳的聊天錄音等相關內容，為保護藝人隱私及人身安全，工作室已遞交司法處理」，文末也嚴正警告爆料者需立刻停止侵害行為，若仍持續抹黑藝人，就會訴諸法律、絕不姑息。不過，聲明中對於「王鶴棣是否單身」一事隻字未提。

爆料者遭王鶴棣工作室警告後仍持續發文。（翻攝自微博）爆料者遭王鶴棣工作室警告後仍持續發文。（翻攝自微博）

怎料，爆料網友遭到警告後竟又恢復發言權，發文回嗆「永遠叫不醒裝睡的人！這不是女友？還能是啥關係？」，此行為也引不少網友痛批，「你早晚被送進去，這已經違法了，談不談戀愛是他的自由」、「你的行為犯法了，等著蹲局子吧」。

點圖放大header
點圖放大body

