美人魚上岸啦 李多慧放福利辣曬泳裝照粉暈爛

〔記者馮亦寧／台北報導〕韓籍啦啦隊女神李多慧在台灣擁有高人氣，一舉一動都受到大眾矚目，個性親切的李多慧超級寵粉，中文也愈說愈好。今（25）她在社群平台曬出一系列穿著泳裝在海灘戲水的照片，讓無數網友大呼：美人魚上岸啦！

身穿橘色泳裝的李多慧，完美展露她的美胸、蜂腰、蜜桃臀，S型的曲線窈窕性感，且泳裝設計特殊，透過線條交錯，更展現出獨屬於李多慧的魅力。

到海邊戲水的李多慧換上泳裝，這套充滿小心機的泳裝是細肩帶包胸設計，胸與臀中間則用金屬環連接，加上腰間的綁繩設計，成功修飾原本就很完美的身型，更凸顯李多慧原本就白皙滑嫩的肌膚。

最值得注意的是，由於線條設計恰到好處，泳褲向上延伸的曲線和兩側大挖空，顯得腰更細，既沒有刺眼的豔麗，又帶著清純的性感。寵粉的李多慧也不忘轉過身來讓粉絲看看美背，尺度大開的泳裝照，讓粉絲再一次被李多慧迷倒。

