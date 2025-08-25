蔡依林2025 TMEA奪兩獎 壓軸表演大秀時尚魅力

蔡依林穿著高貴浪漫的Valentino訂製星光禮服領獎，氣場驚人。（翻攝自臉書）

胡妃貞／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕天后「Jolin」蔡依林成了「2025 TMEA騰訊音樂娛樂盛典」全場焦點，除了28分鐘壓軸表演讓人驚豔不已，她還奪得「年度最具影響力港台女歌手」、《Ugly Beauty》榮獲「年度演唱會」證實天后魅力無限。

蔡依林出席2025 TMEA連換2套服裝發揮時尚魅力。穿著高貴浪漫的Valentino訂製星光禮服領獎，換上紅色皮革戰袍表演氣場拉滿，每個風格都讓粉絲眼前一亮。

請繼續往下閱讀...

蔡依林在2025 TMEA壓軸表演，特別換上WHITE ABYSS特別訂製款-血紅皮衣，天后排場不同凡響。（翻攝自臉書）

蔡依林手握兩個獎盃，開心表示：「很久很久沒有站在頒獎典禮上面跟大家打招呼，大家好嗎？」現場歡聲雷動，她接著說：「20幾年的音樂生涯，最感動的是，我的粉絲在不同行業再回頭碰到我，有很多優秀的音樂人、經紀人、做美術、做造型，音樂把我們連結在一起，讓我們一起成長。我會繼續把最真誠的歌和表演呈現給大家，我會繼續努力，謝謝！」

Jolin為了壓軸表演，換上WHITE ABYSS特別訂製款-血紅皮衣，天后排場不同凡響。不少現場觀眾大道讚Jolin唱跳超穩、「把拼盤唱到像專場也只有姐了，希望年底大巨蛋見」！更有人直言，從這場演出就可以證實，Jolin「每天9點半早睡的狀態」可以有多好，絕對不是唬爛。

「2025 TMEA騰訊音樂娛樂盛典」港台部分得獎名單，陳奕迅、蔡依林、鄧紫棋獲年度最具影響力男女歌手，周杰倫、潘瑋柏、張韶涵、鄧紫棋獲最佳男女歌手，五月天、蘇打綠獲年度最具影響力華語團體／樂團，時代少年團、告五人獲年度最佳華語團體／樂團。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法