賓賓哥突倒下！緊急送醫畫面流出 員工崩潰：不能失去他

賓賓哥今突然身體不適。（泰霸團隊提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕在TikTok抖音擁有72萬粉絲、被譽為「公益網紅」的賓賓哥（本名江建樺），今（25）日上午突傳健康警訊。據悉，他於早上8點在公司內突然癱軟暈倒，嚇壞一旁員工。眾人立即撥打119將他送醫急救，所幸經緊急處置後，賓賓哥於10點半左右恢復清醒。

賓賓哥今還上了救護車。（泰霸團隊提供）

經醫師初步診斷，賓賓哥因長期過勞、睡眠不足，導致身體出現嚴重警訊，判斷為過勞症引起的昏迷。院方也嚴正警告，必須安排全身健康檢查，並立即休養，否則恐引發不可逆的健康危機。據了解，賓賓哥原本今早計劃舉辦一場協助個案的公益活動，卻因突發狀況不得不喊停。

賓賓哥今送醫畫面曝光。（泰霸團隊提供）

泰霸團隊員工心有餘悸哭著表示：「賓賓哥連日來心力交瘁，每天睡2小時，在外奔走協助個案，健康早已亮紅燈。今天早上看到他突然倒下，我們真的以為失去他了！背後最主要原因也是因為圤智雨連日不實指控讓賓賓哥倒下。」

