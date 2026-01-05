自由電子報
娛樂 最新消息

【1/5～1/11生肖運勢】開拓時局搶頭香！本週「12生肖命格」一次看

命理界「阿湯哥」湯鎮瑋分析12生肖在2026年第一週的命格與運勢，並提出建議。（湯鎮瑋提供）命理界「阿湯哥」湯鎮瑋分析12生肖在2026年第一週的命格與運勢，並提出建議。（湯鎮瑋提供）

〔娛樂頻道／綜合報導〕本週遇上1/7（三）觀世音菩薩生日，命理界「阿湯哥」湯鎮瑋建議，這一整個禮拜或是當天，不妨多去祈求觀世音菩薩的庇佑或加持，上達天聽，有助心想事成；此外。若心中藏煩事或自覺鬱悶，也可以去跟觀世音菩薩訴苦，可收離苦得樂之效。

 

◆錢財最旺：羊

◆事業最強：狗

◆桃花最紅：牛

 

【猴．鼠．龍】時運低迷 低調前行

．好運指數：★

本週時運略為低迷，易碰上許多人際困擾和小人干擾，建議人際方面一定要多多的去溝通，尤其是遇到委屈時絕對不要「隱忍」不說，須努力溝通、把事情講開，否則到最後只會讓對方稱心如意，而自己也會覺得心煩、心累。此外，本週行事不宜太過高調行事，愈「低調」愈能順利度席過低迷的運勢，平安順遂進入下一週。

 

【蛇．雞．牛】喜迎貴人 人際圓滿

．好運指數：★★★

本週人際關係十分圓滿，一來會自動吸引貴人前來幫忙，二來也可以主動出擊，尋求貴人相助，尤其在工作上或事業上遇上困難時，可以尋找身邊一些專業達人、親朋好友的幫忙跟牽線，都可以讓你逢凶化吉，順利拓展新運。若能多方面經營客戶或是老朋友，建立良好關係，打通人脈，等同打通錢脈！

 

【虎．馬．狗】團隊推進 職場亮眼

．好運指數：★★★★

本週宜善用團隊力量，助攻事業運。須與工作團隊建立良好的信任關係，同心合力方為上策，忌排除眾議、一意孤行，也勿孤芳自賞，認為自己的想法、創意或構思才是最棒的，以至聽不下別人的意見。本週在工作上若能以「合作」為前題，職場表現會更加耀眼。

 

【豬．兔．羊】財運上揚 財庫豐收

．好運指數：★★★★★

生肖屬豬、兔、羊的朋友，本週財運旺到不行，不管是在正財或平財方面，在理財計劃上都可以多加著墨，努力做好功課，會帶來心想事成的好運氣。當然，如果有賺到錢，也別忘了要多布施，幫助累積福報，以運養運。

 

 



