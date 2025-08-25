晴時多雲

娛樂 最新消息

受封馬六甲名譽拿督 范冰冰：人生從來沒有白走路

受封「名譽拿督」，范冰冰感動說：「人生從來沒有白走的路。」（香港星島日報）受封「名譽拿督」，范冰冰感動說：「人生從來沒有白走的路。」（香港星島日報）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕近年頗具爭議的中國女星范冰冰，去年獲邀成為馬來西亞麻六甲州「馬六甲旅遊親善大使」，24日傳出在麻六甲州元首華誕冊封儀式受封「拿督威拉」勳銜，以表彰她對當地旅遊業貢獻，甲州首席部長出席活動否認此事，昨她現身當地，原來是受封「名譽拿督」，現身當地就是出席授勳儀式。

范冰冰在大馬受封「名譽拿督」，是當地州政府頒予外籍人士崇高榮譽，范冰冰事後在社交網留言：「今天有點端莊！」接著又為自己打氣：「這次又收穫了沉甸甸的馬來西亞元首授勳的『名譽拿督』獎章，也得到了極大的鼓舞與認可。謝謝馬來西亞，謝謝馬六甲，這裡真是我的福地！期待有更多與馬六甲的故事，加油吧，范小姐！都說了每走一步都要算數，人生從來沒有白走的路。」

范冰冰去年被爆已移居香港生活，住在半山豪宅。（香港星島日報）范冰冰去年被爆已移居香港生活，住在半山豪宅。（香港星島日報）

2018年范冰冰爆出「陰陽合同」逃稅風波，導致形象受損，遭到中國娛樂圈封殺，之後她向海外發展，經營美妝護膚品生意，殺出一條血路，帶來豐厚利潤；她去年更被爆已移居香港生活，住在半山豪宅。

范冰冰去年成為馬六甲旅遊年親善大使，不僅讓「馬六甲×范冰冰」點閱3天內近15億次，創下《馬來西亞紀錄大全》，更讓遊客從2023年的204818人，增至2024年12月的664687人。

