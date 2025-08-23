晴時多雲

娛樂 最新消息

莊凱勛罕談情說愛！成《一簾幽夢》費雲帆 自嘲「長相問題」

莊凱勛（左起）、隋棠和曾少宗合作舞台劇《你的故事我的夢》，他們小時候都看過瓊瑤戲。（寬宏藝術提供）莊凱勛（左起）、隋棠和曾少宗合作舞台劇《你的故事我的夢》，他們小時候都看過瓊瑤戲。（寬宏藝術提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕莊凱勛、曾少宗今和隋棠一起宣傳瓊瑤故事改編的舞台劇《你的故事我的夢》，該劇改編自《一簾幽夢》與《窗外》，2男各別分飾2個角色，曾少宗挑戰詮釋楚濂與李立維，莊凱勛則一人分飾《窗外》中的康南與《一簾幽夢》的費雲帆。莊凱勛過往都演出類型劇，較少談情說愛的角色，他今幽默說：「長相問題我也沒辦法，畢竟長相和心理問題是兩件事 ，我也是會談戀愛的人！」劇中會自彈自唱，很有魅力。

莊凱勛過去曾演出導演林奕華的作品《包法利夫人》，其中有個段落是演員扮成瓊瑤的模樣，解構對愛情的想像，讓他印象深刻。他也提到自己為了演出，找了劉德凱、方中信2版本的《一簾幽夢》費雲帆來研究，他分析出劉德凱書卷味濃厚，方中信則有鐵漢感，且這角色和女主角的年齡差，讓他想到自己跟太太也是相差9歲。

曾少宗在舞台劇《你的故事我的夢》一人分飾兩角。（寬宏藝術提供）曾少宗在舞台劇《你的故事我的夢》一人分飾兩角。（寬宏藝術提供）

而曾少宗則找秦漢演出的電影《窗外》和秦祥林的《一簾幽夢》來看，他認為這2個角色有著完全不同個性，加上有多段感情關係，很擔心自己演到角色錯亂。讀本時，他對於《一簾幽夢》的楚濂對紫菱有句台詞是「我一直在等妳長大」相當驚呼，因為禁忌感十足，一旁莊凱勛下了註解，表示：「時間點對的話是浪漫，不對的話是犯法。」

此外，莊凱勛、曾少宗對舞台劇都頗有經驗，2人今為了降低第一次演出舞台劇的隋棠的緊張感，也分享自己「上台初體驗」。

莊凱勛在舞台劇《你的故事我的夢》有難得的談情說愛演出。（寬宏藝術提供）莊凱勛在舞台劇《你的故事我的夢》有難得的談情說愛演出。（寬宏藝術提供）

莊凱勛提到20歲還沒念大學時，為了想考表演科系，到劇團打工，參與《人間條件1》下鄉巡迴演出，雖然只是演出小角色，但大幕一打開後，看到台下滿滿的人，感到腿軟，直到謝幕後的大幕降下，「我蹲在地上一直哭，演完後莫名其妙感動！」

曾少宗的第一部舞台劇是《當你轉身之後》，原本他不懂的何謂緊張，直到首演前暖身後，大家有半小時放飯時間，他那時竟衝到廁所像是噴泉般狂吐，事後才知道自己一開始只是假鎮定，其實內心很緊張，但都不敢跟導演吳念真、吳定謙說，直到今年重演才講，結果被大夥取笑。

