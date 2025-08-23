晴時多雲

娛樂 最新消息

《南京照相館》引熱議 律師嘆「深度就這樣」：2中國電影才是天花板

中國電影《南京照相館》。（擷取自英皇電影臉書）中國電影《南京照相館》。（擷取自英皇電影臉書）

張宇嫺／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕近期，中國電影《南京照相館》掀起討論，因以二戰的南京大屠殺為背景，而引發中國網友群情激憤。不過，律師林智群認為，「但如果電影拍來拍去，都是日本人很壞，這個深度就是這樣而已。」更直言，「1990年代的《霸王別姬》、《活著》，還是中國電影的天花板。」

林智群昨（22）日於臉書粉專表示，最近中國又有幾個講二戰的電影，比如《南京照相館》，「看了幾個影評跟報導，說一堆小孩看完都淚流滿面，覺得日本人很壞。」對南京人、中國人而言，日本人當然很壞，「但如果電影拍來拍去，都是日本人很壞，這個深度就是這樣而已。」

林智群強調，中國拍戰爭片，主題永遠是抗戰、韓戰，「就算是國共內戰，故事主軸都很單一片面，永遠不會拍『長春圍城』，韓國人可以拍出《高地戰》，中國就是不能。」

林智群提到，「中國擁有拍出一流電影的各項技術，但受困於意識形態的自我封鎖、自我審查，這些電影人永遠拍不出一流的電影，他們不敢！30年前1990年代的《霸王別姬》、《活著》，還是中國電影的天花板。」

