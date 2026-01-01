自由電子報
娛樂 歐美

爺孫戀9年告終！梅爾吉勃遜與小34歲編劇女友分手

現年69歲的影星、導演梅爾吉勃遜（Mel Gibson），與小他34歲的編劇女友羅莎琳德羅斯（Rosalind Ross）正式分手。（圖擷取自社群平台Ｘ）現年69歲的影星、導演梅爾吉勃遜（Mel Gibson），與小他34歲的編劇女友羅莎琳德羅斯（Rosalind Ross）正式分手。（圖擷取自社群平台Ｘ）

〔即時新聞／綜合報導〕現年69歲的影星、導演梅爾吉勃遜（Mel Gibson），與小他34歲的編劇女友羅莎琳德羅斯（Rosalind Ross）正式分手，這段被外界形容為「爺孫戀」的感情，歷經9年畫下句點。雙方發表共同聲明表示，雖然結束情人關係令人感傷，但會為了兒子持續扮演最好的父母。

根據《People》報導，梅爾吉勃遜與羅斯其實早在約一年前就已悄悄分開，兩人育有一名8歲兒子拉爾斯（Lars），未來將持續共同撫養。聲明中強調，「我們擁有一個美麗的孩子，會繼續盡最大努力成為他最好的父母。」

據了解，兩人於2014年透過朋友介紹相識並交往，2017年迎來兒子拉爾斯，時間點正好落在梅爾吉勃遜以電影《鋼鐵英雄》入圍奧斯卡最佳導演前夕。當時他曾感性表示，一邊抱著新生兒、一邊聽著入圍名單公布，是人生最令人興奮的時刻之一。

梅爾吉勃遜過往感情史豐富，除與前妻羅賓摩爾（Robyn Moore）育有1女6子外，也與前伴侶奧克薩娜（Oksana Grigorieva）育有一名16歲女兒。去年9月，他還曾帶著目前年紀最小的兩名孩子現身洛杉磯電影《Monster Summer》首映紅毯。

此外，今年初洛杉磯野火肆虐，梅爾吉勃遜位於馬里布的住家不幸付之一炬，所幸家人與寵物皆安全撤離。他隨後受訪時坦言，最重要的是家人平安無恙，其餘都已不那麼重要。

事業方面，梅爾吉勃遜目前正投入拍攝《The Resurrection of the Christ》，該片為2004年《受難記》續作，預計分為上下兩部推出，首部將於2027年3月26日、耶穌受難日上映。

點圖放大header
點圖放大body

