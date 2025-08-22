周湯豪東京狂嗑大胃王上身 霸氣宣布北中南開唱計畫

周湯豪到日本拍攝新歌MV。（環球音樂提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕周湯豪將推出首張全搖滾概念專輯，回溯千禧世代致青春的集體記憶，他表示：「它一直在我的血液裡，所以在創作過程中格外自在、輕鬆自然。」回憶以前貼滿海報的房間，還有MTV、CD隨身聽、MP3、滑板文化，想要致敬那美好的年代。

周湯豪到東京拍攝新歌《我的i》MV，選在立川市一棟兩層樓的木造老房子取景，打造千禧世代的文化共感。雖然是第一次合作，但周湯豪與日本導演的合作超有效率，不論是拍攝的鏡位跟內容，討論後很快就達成共識。導演狂讚周湯豪對於視覺的掌握與構圖美學，經常是「One Take」就OK。

周湯豪拍攝前謝絕所有食物，一拍完收工立刻報復性進食，狂嗑餃子、拉麵、速食、零食以及甜點，他笑言成了大胃王，「我告訴自己，工作結束的那一刻，我要把便利商店裡的零食都吃一口！」

周湯豪將推出全搖滾專輯。（環球音樂提供）

提到專輯概念，周湯豪說：「這是我第一次做概念專輯，也是一張圓夢專輯，所有的風格都圍繞著2000年的搖滾為出發，那個世代的音樂影響我非常深，小時候我期許有天自己也可以做這樣的音樂，而這張專輯就是要去圓夢。」他也宣布要展開北中南Live House演出計畫，場次包括9月19日台北站、9月28日高雄站及10月11日台中站。

