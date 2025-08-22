晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

南韓女團遭「明令禁止懷孕」 已婚成員反嗆公司：我還是要生

前女團Rainbow成員高佑麗（左）、趙賢榮（右）近期重組小分隊「Rainbow 18」二度出道。（翻攝自IG）前女團Rainbow成員高佑麗（左）、趙賢榮（右）近期重組小分隊「Rainbow 18」二度出道。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團Rainbow於2009年出道，2016年全員宣布不續約，團隊就此解散，成員高佑麗、趙賢榮重組小分隊「Rainbow 18」於近期二度出道。兩人日前登上綜藝節目宣傳，過程中竟在節目中自爆，公司在兩人新合約中明訂了「禁止懷孕」條款，引發外界關注。

高佑麗與趙賢榮於19日登上SBS綜藝節目《脫掉鞋子恢單4Men》，訪談過程中趙賢榮突然脫口坦承，兩人簽屬的合約中設有「禁止懷孕條款」，由於高佑麗與趙賢榮都30好幾、快踏入40大關，竟還會被禁止懷孕，讓主持人驚訝不已。

其中已於2022年結婚的高佑麗也表示確實有這項條款，但她仍叛逆表示「沒關係，我還是要生！」。除了禁止懷孕條款，兩人將小分隊名稱命名為「Rainbow 18」也引外界好奇，對此，她們不避諱解釋：「18（西八），很有魄力吧？」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中