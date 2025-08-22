南韓女團遭「明令禁止懷孕」 已婚成員反嗆公司：我還是要生

前女團Rainbow成員高佑麗（左）、趙賢榮（右）近期重組小分隊「Rainbow 18」二度出道。（翻攝自IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓女團Rainbow於2009年出道，2016年全員宣布不續約，團隊就此解散，成員高佑麗、趙賢榮重組小分隊「Rainbow 18」於近期二度出道。兩人日前登上綜藝節目宣傳，過程中竟在節目中自爆，公司在兩人新合約中明訂了「禁止懷孕」條款，引發外界關注。

高佑麗與趙賢榮於19日登上SBS綜藝節目《脫掉鞋子恢單4Men》，訪談過程中趙賢榮突然脫口坦承，兩人簽屬的合約中設有「禁止懷孕條款」，由於高佑麗與趙賢榮都30好幾、快踏入40大關，竟還會被禁止懷孕，讓主持人驚訝不已。

其中已於2022年結婚的高佑麗也表示確實有這項條款，但她仍叛逆表示「沒關係，我還是要生！」。除了禁止懷孕條款，兩人將小分隊名稱命名為「Rainbow 18」也引外界好奇，對此，她們不避諱解釋：「18（西八），很有魄力吧？」

