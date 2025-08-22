晴時多雲

娛樂 最新消息

魏蔓拒培養甜蜜感 認了「冷戰」黃騰浩：距離是最好的默契

林子熙（左起）、黃騰浩、吳宥儒、魏蔓、梁修身出席《轉角那間心藥局》開鏡儀式。（大愛電視提供）林子熙（左起）、黃騰浩、吳宥儒、魏蔓、梁修身出席《轉角那間心藥局》開鏡儀式。（大愛電視提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕魏蔓、黃騰浩、許乃涵、林子熙、劉育仁、吳宥儒、梁修身、「阿喜」林育品、何宥霏昨（21日）出席大愛劇《轉角那間心藥局》開鏡儀式。黃騰浩劇中飾演魏蔓的老公，兩人先前已有合作經驗。魏蔓分享，角色與老公是家中一本「難念的經」，因為彼此理念不同，夫妻間的甜蜜感會相對少一些。她給自己設下的功課就是「保持距離」，笑說：「日常中，我也會用戲裡冷戰的方式與騰浩保持距離，不刻意培養默契，反而能讓戲裡的默契更自然。」

魏蔓（左）、黃騰浩在《轉角那間心藥局》飾演夫妻。（大愛電視提供）魏蔓（左）、黃騰浩在《轉角那間心藥局》飾演夫妻。（大愛電視提供）

魏蔓飾演女主角「蘇蘇」，她認為角色與自己性格十分相似：「認為對的事會希望讓身邊的人理解，也無法被強迫去做不認同的事。」就連劇中「蘇蘇」重視生命健康的特質，也與她本人如出一轍。魏蔓透露，她常思考「為什麼我會成為人」，感性說：「我想有了這個身體，我才能順從意識去改變自己，成為能散發更好能量的人，也才能幫助更多人。」

魏蔓認為在有限的生命中，「若我的渺小存在能帶來正面意義，才不枉此生」，這次接拍後，最大的挑戰是「蘇蘇」才華洋溢，為了符合角色需求，她得從零開始學吉他，甚至久未碰觸的鋼琴也必須重新練習。

梁修身（左起）、魏蔓、劉育仁出席《轉角那間心藥局》開鏡儀式。（大愛電視提供）梁修身（左起）、魏蔓、劉育仁出席《轉角那間心藥局》開鏡儀式。（大愛電視提供）

黃騰浩17年前曾在懷舊劇《光陰的故事》飾演「許毅源」，是一個未滿20歲的角色。如今48歲的他，曾在訪問中表示想挑戰日劇《深夜食堂》那樣療癒的角色，沒想到願望實現，這回在《轉角那間心藥局》飾演的「黃森春」，年齡跨度從48歲一路演到64歲。

黃騰浩有感於現今科技發展快速，人與人交流越來越缺乏溫度，加上詐騙猖獗，更讓人性的不信任感加深。他看完劇本後說：「我希望能喚起台灣人曾經有過的溫情，以及那份滿滿的人情味。」

身兼娛樂公司董事長、近期又擔任電影監製的黃騰浩，對幕前幕後都相當熟悉，但這是他首次接演大愛劇。他表示角色「黃森春」一家經歷各種喜怒哀樂，充滿「生活感」，這對他來說是最大的挑戰：「希望表演能盡可能貼近角色原型的生活，忠實呈現。畢竟真實人物的故事，不能過度放飛自我。」

