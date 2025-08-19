晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

趙露思註銷3000萬微博帳號 「超高級身分曝光」震驚全粉絲

趙露思是微博的「金V認證用戶」。（翻攝自微博）趙露思是微博的「金V認證用戶」。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國女星趙露思近來風波不斷，先是傳出過勞病倒，又公開指控前老闆霸凌，接著與經紀公司銀河酷娛爆發合約糾紛。事隔不久，趙露思竟突然宣布註銷擁有超過3100萬粉絲的微博帳號，更意外洩底讓粉絲們驚呼，「原來她是超高級身分」。

趙露思近日在微博最後一篇文寫下「真的助農，也要註銷的，拜拜」，並附上帳號註銷程序的截圖，由於她是平台的「金V認證用戶」，依規定需要經過15天冷靜期才能完成註銷。趙露思甚至在直播中抱怨，「我跟你離婚呢？15天冷靜期，我有啥好冷靜的？」展現不耐的同時，她也強調註銷並非一時衝動，與品牌方皆已完成溝通，態度相當堅決。

隨著微博註銷，趙露思被解讀幾乎等同淡出演藝圈，她同時宣布不再參加時裝周等商業活動，直言，「當你不需要流量的時候，就覺得做什麼都很累，不知道去圖什麼。」目前，趙露思將重心轉移至小紅書，不時開直播與粉絲互動，粉絲數已突破2280萬，成為該平台首位突破2000萬追蹤的藝人。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中