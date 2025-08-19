趙露思註銷3000萬微博帳號 「超高級身分曝光」震驚全粉絲

趙露思是微博的「金V認證用戶」。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國女星趙露思近來風波不斷，先是傳出過勞病倒，又公開指控前老闆霸凌，接著與經紀公司銀河酷娛爆發合約糾紛。事隔不久，趙露思竟突然宣布註銷擁有超過3100萬粉絲的微博帳號，更意外洩底讓粉絲們驚呼，「原來她是超高級身分」。

趙露思近日在微博最後一篇文寫下「真的助農，也要註銷的，拜拜」，並附上帳號註銷程序的截圖，由於她是平台的「金V認證用戶」，依規定需要經過15天冷靜期才能完成註銷。趙露思甚至在直播中抱怨，「我跟你離婚呢？15天冷靜期，我有啥好冷靜的？」展現不耐的同時，她也強調註銷並非一時衝動，與品牌方皆已完成溝通，態度相當堅決。

請繼續往下閱讀...

隨著微博註銷，趙露思被解讀幾乎等同淡出演藝圈，她同時宣布不再參加時裝周等商業活動，直言，「當你不需要流量的時候，就覺得做什麼都很累，不知道去圖什麼。」目前，趙露思將重心轉移至小紅書，不時開直播與粉絲互動，粉絲數已突破2280萬，成為該平台首位突破2000萬追蹤的藝人。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法