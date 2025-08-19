晴時多雲

動力火車《莫忘初衷》憶低潮傷痛 難忘八八水災恐怖回憶

〔記者陳慧玲／台北報導〕榮獲本屆金曲獎最佳演唱組合的動力火車，得獎後邀約更多，坦言最近非常忙，但再怎麼忙，顏志琳和尤秋興也不忘獻愛心，擔任華山基金會愛心大使，希望為偏鄉長者提供更多服務。當他們知道，華山的員工們，在執行愛心工作時，遇到困境都會以他們的歌曲《莫忘初衷》為自己打氣，動力火車直呼很感動。

動力火車擔任華山基金會愛心大使，今（19日）出席「仟元集愛 缺你一塊」活動，支持「到宅服務車」募集計畫，希望能達到基金會目標募集20輛服務車的願望。提到這首《莫忘初衷》，動力火車說：「很開心可以幫助到華山的人，幫助心靈。這是朋友寫給我們的歌，把我們低潮期的故事寫起來，2005到2009年期間我們陷入低潮，這首歌鼓勵我們，也對自己有幫助。」

這陣子颱風較多，也對南部帶來災害，動力火車看新聞，發現部落很多小時候玩過的地方，充滿回憶的地方，現在都被颱風破壞了，對於颱風最恐怖的回憶，顏志琳說：「以前八八水災的時候，部落受創嚴重，好多住家都被沖掉，我們以前讀的國小操場裂開下陷，要遷村，沒有電，沒訊號，很多年輕人爬山到都市求救。」

尤秋興也談到：「我也印象深刻，我媽媽說從出生到那次水災，沒看過那種雨連續十天下很大，每天看都一樣，大到覺得害怕，媽媽會睡不著覺，　　害怕會出事。」至於近期的颱風，顏志琳說看到新聞家鄉有些地方坍方，房子被沖掉，還好大家撤離了，沒有造成人員受傷。

另外尤秋興提到，部落或偏鄉，很多長者都很孤單，沒有人陪伴，因此更需要有服務車可以到宅服務，協助有需要幫助的長者，呼籲大家支持華山愛心活動。

