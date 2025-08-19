趙露思超狠！砍3122萬粉絲微博轉戰小紅書「成首位破2千萬藝人」

趙露思狠砍3122萬粉絲微博。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國女星趙露思近期動作不斷，先是宣布要註銷擁有3122萬粉絲追蹤的微博帳號，震撼當地的粉絲群。然而，趙露思隨後將經營重心全面轉往小紅書，沒想到人氣不僅不減，還成為該平台首位粉絲數突破2000萬的藝人，創下里程碑。

趙露思13日直播時直言「真的助農也要註銷的，拜拜。」砍掉擁有逾3122萬追蹤的微博帳號，由於她屬於「貴賓用戶」，系統必須經過15天冷靜期才能完成，她也無奈喊話「我跟你離婚呢？15天冷靜期，我有啥好冷靜的？」引起粉絲熱議。外界原以為她將因退出微博而流失龐大流量，沒想到她選擇把經營主力轉向小紅書。

趙露思轉戰小紅書，成為首位破2000萬粉絲追蹤的藝人。（翻攝小紅書）

趙露思強調自己不是衝動行事，已與所有合作品牌完成溝通，也宣布不再參加時裝週等商業活動，她的轉型選擇迅速獲得成效，目前在小紅書追蹤者已突破2297萬，成為該平台首位粉絲超過2000萬的藝人，她更藉此證明了自己從「微博女王」到「小紅書第一人」的超高人氣。

