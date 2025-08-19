晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

趙露思超狠！砍3122萬粉絲微博轉戰小紅書「成首位破2千萬藝人」

趙露思狠砍3122萬粉絲微博。（翻攝自微博）趙露思狠砍3122萬粉絲微博。（翻攝自微博）

〔記者邱奕欽／台北報導〕中國女星趙露思近期動作不斷，先是宣布要註銷擁有3122萬粉絲追蹤的微博帳號，震撼當地的粉絲群。然而，趙露思隨後將經營重心全面轉往小紅書，沒想到人氣不僅不減，還成為該平台首位粉絲數突破2000萬的藝人，創下里程碑。

趙露思13日直播時直言「真的助農也要註銷的，拜拜。」砍掉擁有逾3122萬追蹤的微博帳號，由於她屬於「貴賓用戶」，系統必須經過15天冷靜期才能完成，她也無奈喊話「我跟你離婚呢？15天冷靜期，我有啥好冷靜的？」引起粉絲熱議。外界原以為她將因退出微博而流失龐大流量，沒想到她選擇把經營主力轉向小紅書。

趙露思轉戰小紅書，成為首位破2000萬粉絲追蹤的藝人。（翻攝小紅書）趙露思轉戰小紅書，成為首位破2000萬粉絲追蹤的藝人。（翻攝小紅書）

趙露思強調自己不是衝動行事，已與所有合作品牌完成溝通，也宣布不再參加時裝週等商業活動，她的轉型選擇迅速獲得成效，目前在小紅書追蹤者已突破2297萬，成為該平台首位粉絲超過2000萬的藝人，她更藉此證明了自己從「微博女王」到「小紅書第一人」的超高人氣。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中