男神朴寶劍被爆「沒禮貌」？地獄梗王蕭煌奇出馬較勁 真相笑翻網友

〔記者陳慧玲／台北報導〕韓國男神朴寶劍相隔多年再次來台舉辦粉絲見面會，受到熱情歡迎，他也展現親和力，讓粉絲留下好印象，不過社群卻爆出朴寶劍「沒禮貌」？到底怎麼回事？連金曲歌王蕭煌奇也來參一咖加入討論。

朴寶劍來台引起許多話題。（翻攝自IG）

最近朴寶劍來台引起許多話題，社群也有很多相關討論，沒想到Uber Eats小編出奇招發文：「上次見到朴寶劍本人，現實中其實挺沒禮貌的，招呼都不打就直接走進我心裡。」看似爆料說男神壞話，其實是被男神迷倒了。這篇發文吸引近35萬人瀏覽，小編趁勢宣傳：「白馬王子點不到，白蘿蔔點得到。」再次為Uber Eats做了最好宣傳。

蕭煌奇不只會唱歌，也非常幽默。（華納提供）

蕭煌奇常會以自己的特殊方式上網「瀏覽」熱門話題，也常常會留言回應，最近他推出新歌《輝煌旅行社》，是和李炳輝合唱，兩人也是大玩地獄梗，這次看到朴寶劍不打招呼就走進大家心裡的趣味發文，蕭煌奇也來留言回應Uber Eats小編：「還好你沒遇見我，我連看都不看的。」小編也幽默回應蕭煌奇：「老師，我以為我可以從地獄爬出來的。」只能說蕭煌奇拿自己開玩笑的地獄梗太強了，每次都逗樂網友。

