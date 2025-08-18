李珠珢應援站C位！開場舞狂跳錯 「偷瞄隊員」被罵翻

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「AI女神」李珠珢（이주은）在台灣擁有高人氣，然而，人紅是非多，近日屢屢惹出爭議，除了與隊友南珉貞「騎軍旗」的動作被質疑觸犯禁忌，如今又有網友發現，她15日跳開場舞站在C位，卻忘記舞步不時瞄向其他隊友，引起討論。

「AI女神」李珠珢應援站C位卻忘記舞步被罵翻。（資料照）

有網友在Threads撰文指出，李珠珢15日在大巨蛋開場舞站在C位，卻沒有記熟舞步，頻頻跳錯還忍不住笑場，全程不斷偷瞄後方隊友李雅英，甚至連結束姿勢都擺不完整。

富邦啦啦隊成員李雅英（左起）、李珠珢、南珉貞。（記者陳逸寬攝）

畫面曝光後，立刻引起熱議，網友紛紛留言痛轟，「C位還偷瞄，不熟舞步實在說不過去」、「真的覺得她有那種，太順利而不珍惜機會的感覺」、「一個月只跳3場舞步還是記不住，難免有些失望。」不過，也有粉絲留言替她加油打氣，「偶爾舞蹈小掉拍，也算可愛的一種」、「啦啦隊要記的舞蹈太多了，小小失誤一下還好吧」。

