晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

李珠珢應援站C位！開場舞狂跳錯 「偷瞄隊員」被罵翻

羅子秦／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「AI女神」李珠珢（이주은）在台灣擁有高人氣，然而，人紅是非多，近日屢屢惹出爭議，除了與隊友南珉貞「騎軍旗」的動作被質疑觸犯禁忌，如今又有網友發現，她15日跳開場舞站在C位，卻忘記舞步不時向其他隊友，引起討論。

「AI女神」李珠珢應援站C位卻忘記舞步被罵翻。（資料照）「AI女神」李珠珢應援站C位卻忘記舞步被罵翻。（資料照）

有網友在Threads撰文指出，李珠珢15日在大巨蛋開場舞站在C位，卻沒有記熟舞步，頻頻跳錯還忍不住笑場，全程不斷偷瞄後方隊友李雅英，甚至連結束姿勢都擺不完整。

富邦啦啦隊成員李雅英（左起）、李珠珢、南珉貞。（記者陳逸寬攝）富邦啦啦隊成員李雅英（左起）、李珠珢、南珉貞。（記者陳逸寬攝）

畫面曝光後，立刻引起熱議，網友紛紛留言痛轟，「C位還偷瞄，不熟舞步實在說不過去」、「真的覺得她有那種，太順利而不珍惜機會的感覺」、「一個月只跳3場舞步還是記不住，難免有些失望。不過，也有粉絲留言替她加油打氣，「偶爾舞蹈小掉拍，也算可愛的一種」、「啦啦隊要記的舞蹈太多了，小小失誤一下還好吧」。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中