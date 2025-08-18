李連杰健康亮紅燈 已向妻子利智交代身後事安排

李連杰去年5月難得曝光與老婆利智（右）同框合影。（翻攝自李連杰臉書）

〔記者林南谷／綜合報導〕「功夫皇帝」李連杰近日公開躺在病床照片，寫下「最近又經歷了一次無常的試煉」，令人擔心其身體狀況，據了解，他很早就向明星妻利智表明身後事安排。

李連杰近年因健康因素大幅減產並潛心修佛，曾在受訪鬆口是自閉症患者，已看淡生死，甚至有一說，李連杰告訴利智自己已經想好身後事如何安排，據悉，他希望一切從簡，不立碑、不辦儀式，且樹葬、海葬都可以。

他曬出躺病床虛弱模樣，令人擔心。（翻攝自微博）

2013年，李連杰2013年被診斷出罹患甲狀腺機能亢進，過去也頻傳烏龍死訊，前年11月他來台宣傳新書自虧「我還沒死」，公開闢謠。

近年李連杰淡出大銀幕，改以短影音的方式與影迷互動，分享日常生活，最近還透露4個寶貝女兒都大學畢業，還親自飛往國外參加畢業典禮，大批影迷也能窺探武打巨星難得另一面。不過昨天傳李連杰身體有恙，他在病床上虛弱模樣曝光後，大批粉絲都祈禱他早日康復。

