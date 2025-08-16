彭小刀擁6輛車「險再砸千萬」 鬆口5566合體進度

男團5566前成員彭小刀今日出席「第16屆承德好車‧親子共樂永續嘉年華」。（記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕男團5566前成員彭小刀今日出席「第16屆承德好車‧親子共樂永續嘉年華」，被問到5566合體可能性時，他笑說「沒有什麼不可能」，一切就等相信音樂撮合，更自曝自己積極爭取中。

被問5566合體可能性時，彭小刀笑說「沒有什麼不可能」。（記者胡舜翔攝）

現場被千萬等級的Aston Martin吸引，他直呼外型低調奢華，不過一聽到價錢近千萬，仍忍不住卻步。他笑說雖然名下有六輛車，包括三台BMW、一台保時捷997敞篷車、X2000以及《頭文字D》的「豆腐號」，但「現在最貴的，是我的小孩」，比起買車更珍惜家庭。

請繼續往下閱讀...

彭小刀擁6輛車。（記者胡舜翔攝）

聊到婚姻，他與太太已結婚13年，將重心放在小孩，感謝老婆辛苦帶孩子，表示「每天好好過，就是最真實狀態」。對於同圈的粿粿、大牙婚變，他則低調表示：「我跟粿粿沒太多接觸，婚姻就是順順過。」

至於5566成員互動，他透露與孫協志、王仁甫、許孟哲仍保持聯繫，王仁甫甚至抱怨，「都從媒體才知道消息」，但兄弟情誼依舊。他也透露下半年將推新節目《細細山路私密達》，目前正剪接中，笑稱「希望用最強的身體狀態跟大家見面」。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法