艾瑪史東回憶拍《蜘蛛人》美好時光 自爆全球宣傳差點精神失常

羅子秦／核稿編輯

〔記者許世穎／綜合報導〕影后艾瑪史東近日接受《Vogue》專訪回顧多年來的經典時尚造型，當談到2014年《蜘蛛人驚奇再起2：電光之戰》倫敦首映會所穿的黃色禮服時，勾起了她短暫飾演關史黛西的種種回憶，直說當時全球宣傳搞到她精神失常。

艾瑪回憶起當時經歷不全然是壞事，她也提到有過最美好的時光，「我真的很喜歡演《蜘蛛人》，我喜歡和我合作的每一個人。我是在那裡認識安德魯（加菲爾德）的，也遇見了莎莉菲爾德，還有非常棒的導演馬克韋伯，那是我生命中很特別的一段時間。」他說電影本身反而不是最深刻的，反而是那些人留下了最長久的印象，「我對那段經歷只有美好的回憶。」

請繼續往下閱讀...

艾瑪史東（右）和安德魯加菲爾德當年為了宣傳《蜘蛛人驚奇再起》系列，進行全球宣傳。（資料照，索尼影業提供）

但提到電影宣傳，艾馬直言「我真的不知道大家是怎麼撐過去的，我記得當時是兩週跑九個國家，你會陷入一種前所未有的時差混亂狀態。我整段時間都覺得自己精神失常，半條命都沒了。」

艾瑪於2012年《蜘蛛人：驚奇再起》首度飾演關和安德魯飾演的蜘蛛人／彼得帕克配對，然而2014 年的續集《蜘蛛人驚奇再起2：電光之戰》卻評價兩極，最終使系列劃下句點，也促成索尼與迪士尼旗下的漫威影業合作，讓湯姆霍蘭德重新詮釋蜘蛛人，並正式加入漫威電影宇宙。

之後安德魯於2021年的《蜘蛛人：無家日》的多重宇宙劇情中回歸飾演他版本的蜘蛛人，艾瑪飾演的關已在《蜘蛛人驚奇再起2：電光之戰》領了便當，原先影迷猜測她是否有可能以某種形式回歸，最終仍心願落空。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法