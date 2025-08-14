晴時多雲

娛樂 最新消息

胡一天牽手正妹爆戀情 曾待業兩年落魄當外送員

胡一天（右）被狗仔拍到與一名長髮正妹手牽著手散步。（翻攝自微博）胡一天（右）被狗仔拍到與一名長髮正妹手牽著手散步。（翻攝自微博）

胡一天與長髮正妹手牽緊緊，舉止親暱。（翻攝自微博）胡一天與長髮正妹手牽緊緊，舉止親暱。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／台北報導〕中國男星胡一天曾憑青春校園劇《致我們單純的小美好》走紅，之後無戲可接，度過700多個沒戲拍的日子，還傳出當外送員，生計陷入困頓。近日好消息不斷，胡一天除接下《天才少女》劇組邀約，更被狗仔爆料新戀情，被拍到與長髮正妹牽手散步。

胡一天拍完《致我們單純的小美好》之後，700多天都沒有接到工作，生計陷入困頓。（翻攝自微博）胡一天拍完《致我們單純的小美好》之後，700多天都沒有接到工作，生計陷入困頓。（翻攝自微博）

胡一天新戲《天才少女》搭檔新生代女星田曦薇，有娛樂博主表示，田曦薇近年合作的男星，已經有3次與其他女性發生緋聞的傳言。過去她與白敬庭合作《卿卿日常》時，開播前白敬庭與宋軼緋聞曝光；時裝劇《半熟男女》與辛雲來飾演情侶，但辛雲來殺青後與張雪迎交往新聞曝光，如今她和胡一天合作偶像劇《天才少女》才剛開拍，胡一天緋聞就遭爆。

田曦薇被網友笑稱是CP絕緣體。（翻攝自微博）田曦薇被網友笑稱是CP絕緣體。（翻攝自微博）

胡一天此次被狗仔拍到與長髮正妹牽手散步，兩人互動親密，且助理曾陪女方看醫生。網友忍不住說田曦薇根本人間月老，「不僅拍戲從全世界的帥哥路過，還是超絕CP絕緣」、「田曦薇合作過的男演員都忙著談戀愛，小田只能默默拍戲，心疼」。

