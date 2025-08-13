晴時多雲

娛樂 最新消息

周董晚一天放閃昆凌依然閃 奧運羽球金牌李洋30而立有巧合

周杰倫（左）為老婆昆凌慶生，彼此甜蜜蜜。（翻攝自IG）周杰倫（左）為老婆昆凌慶生，彼此甜蜜蜜。（翻攝自IG）

〔記者陳慧玲／台北報導〕「周董」周杰倫昨（12日）晚出現在小巨蛋包廂，和美女老婆昆凌一起欣賞江蕙台北首場演唱會，其實昨天也是昆凌32歲生日，但因為要看演唱會，老公已提前幫她慶生，收到許多禮物。相隔一天，今天周董才在社群分享他幫昆凌過生日的合照，搭配的背景音樂是《可愛女人》，並放閃寫下：「我的生日女孩！」

昆凌生日收到許多禮物。（翻攝自小紅書）昆凌生日收到許多禮物。（翻攝自小紅書）

即使周董晚了一天才放閃，但網友還是覺得太閃了，羨慕他和昆凌過得如此幸福快樂。而每次昆凌生日，許多網友也會想起奧運羽球金牌得主李洋也是同日壽星，因為過去就有網友開玩笑稱王齊麟和李洋是羽球界的「周董與昆凌」，因為王齊麟和周董生日同樣是1月18日，李洋則和昆凌一樣是8月12日出生，而昨天對李洋來說意義更不同，因為他正式邁入30而立的新階段。

李洋（前）慶祝30歲生日，收到王齊麟祝福。（翻攝自IG）李洋（前）慶祝30歲生日，收到王齊麟祝福。（翻攝自IG）

去年12月初周董在大巨蛋開唱，李洋和王齊麟都曾去看周董的演唱會，李洋一直是周董的粉絲，他多次在社群發文時，搭配的背景音樂都是周董唱的《我是如此相信》，對這首歌很有感覺，而這首剛好也是昆凌主演電影《天火》的主題曲。

