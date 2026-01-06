自由電子報
娛樂 最新消息

口袋寵物「電子雞」回攻2026！BLACKPINK Lisa、EXO燦烈後台玩不停

Lisa站上艾美獎表演舞台前仍不忘和自己餵養許久的電子雞互動。{翻攝自網路）Lisa站上艾美獎表演舞台前仍不忘和自己餵養許久的電子雞互動。{翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕小時候養過「電子雞」嗎？20世紀末最受歡迎的「口袋寵物」去年底新作不斷，接連和藝人、平價潮牌、速食店合作推出「聯名電子雞」，繼韓國男團Stray Kids推出一套8 隻的電子雞組合，讓歌迷趨之若鶩，近日剛上市的BLACKPINK限定聯名的粉紅電子雞，無疑再度炒熱流行話題，開賣僅3分鐘就銷售一空，成為粉絲貼近偶像的另一種追星方法。

Stray Kids曾推出一套8隻的電子雞組合。{翻攝自網路） Stray Kids曾推出一套8隻的電子雞組合。{翻攝自網路）

早在日本電子雞品牌塔麻可吉（Tamagotchi）和BLACKPINK合作推出聯名款之前，成員Lisa就被拍到穿著登台華麗禮服，站在艾美獎頒獎典禮後台，玩得不亦樂乎的照片！Lisa更在直播中大方分享自己對「養電子寵物」的熱愛，甚至還在艾美獎的afterpary直接把這個電子蛋當成手機吊飾，隨身帶在身邊，頗有取代LABUBU地位的態勢。

BLACKPINK推出和電子雞始祖Tamagotchi合作的聯名款{翻攝自網路） BLACKPINK推出和電子雞始祖Tamagotchi合作的聯名款{翻攝自網路）

Lisa常直播中大方分享自己對「養電子寵物」的熱愛。{翻攝自網路） Lisa常直播中大方分享自己對「養電子寵物」的熱愛。{翻攝自網路）

另外，EXO雖沒推出聯名款，但成員燦烈曾透露自已會在工作或練習到一半時，抽空餵食自己的電子雞，顯見韓國藝人對電子雞情有獨鍾。

EXO燦烈愛玩電子雞。{翻攝自網路） EXO燦烈愛玩電子雞。{翻攝自網路）

而除了「明星聯名同款」，目前台灣也買得到「復刻版電子雞」，UNIQLO聯名款的外觀與內建軟體幾乎與初代產品完全相同，已於前天上市，另外，網路上也買得到利用「LED視覺暫留」技術創造立體寵物的款式，或是吉伊卡哇、三麗鷗各式IP明星聯名款。

