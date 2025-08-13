《鬼滅之刃無限城篇》4DX搶票當機 威秀影城遭網友噴爆：卡得要死

《鬼滅之刃無限城篇》4DX電影票預購大當機。（木棉花提供）

〔記者邱奕欽／台北報導〕日本超人氣動畫《鬼滅之刃無限城篇》自8月8日台灣上映後掀起熱潮，威秀影城宣布將於8月15日加碼推出4DX版本，並於今（13日）上午11時開放購票。然而，許多影迷迫不及待上網搶票時卻遇上官網「畫面錯誤」，訂票系統大當機，導致無法順利完成購票，大批網友湧入社群平台哀號怒轟：「系統卡得要死！」

威秀影城此次開放《鬼滅之刃無限城篇》4DX版本預售，原本預期掀起一波搶票潮，未料開賣不久即出現網頁錯誤，許多人等候許久仍無法進入購票頁面。過去《鬼滅之刃無限城篇》2D及IMAX版本開賣時，威秀影城官網也曾因遭惡意程式攻擊而癱瘓，當時已引發影迷批評系統不穩，如今歷史重演，再度掀起眾怒。

大批網友在威秀影城臉書粉絲團留言抱怨，「訂票系統卡得要死！好意思每張都收20手續費？」、「你們又準時被攻擊了嗎！」、「根本買不到」、「網頁開不了」、「賺這麼多錢確定不拿去維修後台嗎」。截至目前，威秀影城尚未對外說明當機原因與改善措施，讓苦等4DX票的影迷只能無奈刷著錯誤頁面乾瞪眼。

